Generazione X: Kevin Smith inserirà il Coronavirus nella trama del sequel

Il sequel di Generazione X, che sarà intitolato Twilight of the Mallrats, dovrebbe arrivare prossimamente sul grande schermo e Kevin Smith ha svelato che ha intenzione di inserire nella trama degli elementi legati al Coronavirus.

L'anticipazione è stata annunciata durante un episodio del podcast FatMan Beyond, sottolineando che in questi giorni sta lavorando alla sceneggiatura.

Kevin Smith ha spiegato: "Stavo lavorando a Twilight of the Mallrats, lo script del sequel di Generazione X e quindi stavo semplicemente leggendo degli articoli una sera fa sull'apocalisse dei negozi, sul fatto che il 2020 avrebbe rappresentato la morte di un mucchio di punti vendita, ma la pandemia ha intensificato questa situazione, ha peggiorato le cose e stiamo per vedere molte delle catene, dei grandi nomi dei negozi, che io e voi abbiamo conosciuto per la maggior parte della nostra vita, sparire sempre".

Il regista e sceneggiatore ha proseguito ricordando: "Questo significa che ci saranno degli spazi vuoti nei centri commerciali, quindi stanno ipotizzando che ci sarà l'intera implosione dei centri commerciali. Erano già instabili, ma si parla dell'implosione dei centri commerciali negli Stati Uniti. Essendo un tizio che sta scrivendo un film ambientato in un centro commerciale, penso 'Bene, quella è un'informazione utile per il mio lavoro', quindi ho dovuto iniziare a inserire la pandemia all'interno del film perché chiaramente si tratterà di qualcosa che verrà ricordato sempre".

Smith ha già svelato che durante questo difficile periodo durante il quale tutte le produzioni sono in fase di pausa ha intenzione di ultimare il lavoro sulle sceneggiatura dei sequel di Generazione X - che dovrebbe contare sul ritorno di Jason Lee, Shannen Doherty, Michael Rooker ed Ethan Suplee - e Clerks.