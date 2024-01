Shannen Doherty accusa Kevin Smith: 'La mia carriera cinematografica stroncata dal flop di Generazione X'

Shannen Doherty ha ottenuto le scuse di Kevin Smith dopo avergli rivelato che il flop di Generazione X, film del 1995, ha ucciso la sua carriera cinematografica. Il regista, ospite del podcast di Doherty, Let's Be Clear, ha ammesso che, pur essendo uno dei suoi film più amati dai fan, si è rivelato un sonoro insuccesso al botteghino al momento dell'uscita.

Shannen Doherty in una scena dell'episodio I fantasmi del West della serie TV Streghe

"La cosa interessante di Generazione X è che non è stato un successo al botteghino", ha detto Shannen Doherty rivolta a Kevin Smith, al che lui ha risposto "Oh, è stato un flop".

"Col flop, è morta anche la mia carriera cinematografica. Questo è tutto" ha aggiunto la star di Beverly Hills 90210.

Le conseguenze del flop

Shannen Doherty era il membro più famoso del cast di Generazione X quando il film uscì in sala, visto che aveva già recitato Schegge di follia ed era forte del successo televisivo di Beverly Hills, 90210. Smith ha ammesso durante il podcast che è stato in gran parte grazie al coinvolgimento di Doherty che il film ha ottenuto il via libera.

Quando il regista ha chiesto all'attrice cosa ne è stato della sua presenza sul grande schermo, lei ha risposto: "La gente pensava letteralmente che fossi io a trainare il ​​film, quindi ha pensato che fosse mia la colpa del flop al botteghino. E così non c'è stata più alcuna carriera cinematografica dopo, il che è stato brutale. Ero davvero convinta che Generazione X mi avrebbe dato la spinta giusta".

La batosta subita all'epoca non impedirebbe però ai due di partecipare a un sequel. Sia Kevin Smith che Shannen Doherty si sono detti disponbili a riprovarci. Come ha confermato il regista: "Quando gireremo 'Mallrats 2? Ho una sceneggiatura pronta da un bel po' di tempo. Facciamolo."