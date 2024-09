Generazione X, il sequel si farà? L'aggiornamento di Kevin Smith

Nonostante la prematura scomparsa di Shannen Doherty, che nel film interpretava Rene Mosier, Kevin Smith potrebbe realizzare comunque un sequel di Generazione X, il cult del 1995 che i fan del regista chiedono ormai da diverso tempo.

Kevin Smith ne ha parlato a Deadline, spiegando di averne parlato di recente e di aver pensato che potrebbe comunque esserci la possibilità di realizzare il film, dopo aver pensato inizialmente che venisse accantonato dopo la morte di Doherty.

Generazione X 2.0

"Con la morte di Shannen a quel punto ho pensato che il capitolo fosse chiuso. Ma poi, un paio di settimane fa, il mio produttore ha avuto una conversazione con alcune persone di Universal" ha spiegato il regista, da tempo interessato al sequel ma scontratosi con il diniego dei produttori.

Kevin Smith sul set di Tusk

Ora le speranze sembrano aumentate:"Per anni, ovviamente, ho voluto fare il sequel di Generazione X, come ho detto molte volte. Ogni volta che consegno una sceneggiatura, Universal dice che non è Fast & Furious. Quindi, non si va mai avanti. Ad un certo punto stavamo per fare una versione da 5 milioni di dollari attraverso una divisione che forse avevano una volta, non ricordo come si chiamasse, ma facevano film più piccoli direttamente per lo streaming o per il video".

Kevin Smith sottolinea che i finanziamenti potrebbero arrivare da altre parti:"Non chiediamo alla Universal di finanziarlo ma vogliamo fare in modo che si possa andare avanti, perché posso finanziare Generazione X in un attimo. Spero che si possa andare avanti e se non succede capisco. Non sono viziato al punto da pensare che posso fare tutto quello che voglio. Se non farò il sequel farò qualcos'altro ma sembra che si stia tornando a vedere se è possibile e spero semplicemente che Universal dica che possiamo andare avanti".

Nel cast di Generazione X Shannen Doherty, Jeremy London, Jason Lee, Claire Forlani e Ben Affleck.