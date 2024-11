Clerks, Kevin Smith: "Il film diede inizio alla mia carriera ma Generazione X la distrusse"

Il regista e attore ha definito in questi termini due tra i film più noti della sua filmografia, ricordando il titolo che gli permise di tornare in auge.

Kevin Smith ha ripercorso alcune tappe della sua vita da regista in un documentario, in cui ha citato alcuni dei film più noti e apprezzati dai suoi fan, che però rappresentano delle tappe molto diverse fra loro nel corso della sua lunga carriera dietro la macchina da presa.

La filmografia di Kevin Smith ha appassionato parecchi fan in tutto il mondo, rendendo alcuni dei suoi titoli dei veri e propri cult citati ancora oggi. Il regista americano spesso torna a parlare pubblicamente dei suoi film e anche in questo caso non si è affatto risparmiato.

Ascesa, caduta e rinascita

"Clerks ha dato inizio alla mia carriera" ha raccontato Smith nel documentario Chasing Chasing Amy "Generazione X l'ha distrutta". Nel doc, il regista ricorda che fu proprio In cerca di Amy a risollevare la propria carriera; nell'ultima opera che ripercorre il proprio percorso nel cinema, si raccontano le controversie intorno al successo del 1997 con Joey Lauren Adams e Ben Affleck.

Un'immagine da Chasing Chasing Amy

"Mi trovavo nella posizione di dover fare qualcosa per restare in questo settore, altrimenti saremmo rimasti fuori" ha spiegato Smith "Questa è gran parte dell'origine di In cerca di Amy. E poi naturalmente Joey [riferendosi all'attrice Joey Lauren Adams, che conobbe sul set di Generazione X e con il quale all'epoca usciva]. In cerca di Amy senza Joey sarebbe stato un involucro senz'anima, solo un'idea".

Dopo In cerca di Amy

In seguito al successo di In cerca di Amy, Kevin Smith ha proseguito nel cinema realizzato una dozzina di altri film, tra cui il più recente The 4:30 Movie. Grazie a Clerks, il regista ha potuto realizzare due sequel, usciti nel 2006 e nel 2022. Inoltre, nonostante Generazione X non sia stato accolto positivamente dalla critica per i fan rimane un cult, con un cast impreziosito da Jason Lee, Jeremy London, Shannen Doherty, Jason Mewes, Joey Lauren Adams e ovviamente Ben Affleck.

In cantiere c'è anche un sequel di Generazione X, che Kevin Smith pare abbia scritto proprio durante la quarantena di COVID-19.