Generazione Fumetto: la "postura sbagliata" di Zerocalcare nella clip esclusiva

Il mondo dei fumettisti italiani contemporanei scandagliato nel documentario di Omar Rashid, nella sale come evento speciale l'11, 12 e 13 maggio grazie a Trent Film e Valmyn.

Zerocalcare e la sua autoironia, la vena poetica di Giacomo Bevilacqua e quella militante di Michael Rocchetti, alias Maicol & Mirco. Il panorama del fumetto contemporaneo italiano diventa oggetto d'indagine nel documentario di Omar Rashid Generazione Fumetto, in arrivo nei cinema come evento speciale l'11, 12 e 13 maggio distribuito da Trent Film e Valmyn.

Zerocalcare, il cui vero nome è Michele Rech, è al centro della clip esclusiva del film, in cui racconta un aneddoto curioso mentre è impegnato in una delle lunghissime sessioni di sketch a cui si sottopone per incontrare i suoi numerosi lettori.

Una scena di Generazione Fumetto

La sinossi di Generazione fumetto

Il documentario scritto e diretto da Omar Rashid esplora il boom, le influenze e le prospettive future del fumetto italiano contemporaneo soffermandosi su sette artisti emblematici della nuova generazione: Zerocalcare, Giacomo Bevilacqua (Keison), Michael Rocchetti (Maicol & Mirco), Simone Albrigi (Sio), Mirka Andolfo, Sara Pichelli e Rita Petruccioli. La cinepresa di Rashid indaga il fumetto come linguaggio artistico, la sua evoluzione, il suo impatto sulla cultura, e le possibili traiettorie future.

Nella clip esclusiva Zerocalcare racconta con grande autoironia la critica di un'influencer che ha preso ad esempio la sua postura sbagliata per spiegare come si dovrebbe stare. Mentre disegna, il fumettista ammette di aver provato a seguire i consigli, ma senza successo.

Il boom del fumetto italiano

Negli ultimi dieci anni il fumetto italiano contemporaneo ha visto un boom nelle vendite lanciando nell'olimpo degli autori una manciata di nomi amatissimi dai giovani e non solo. Il film ci permette di dare uno sguardo da vicino ai protagonisti di questa stagione fortunata per coglierli nella loro quotidianità e osservarli durante le fasi operative del processo creativo. Ma il viaggio non si limita ai soli artisti. Il documentario si sofferma anche sulle loro fanbase, i loro editori, gli specialisti, i curatori e le figure di maggiore spicco dell'industria del fumetto in crescita costante anno dopo anno.