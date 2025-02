Gene Hackman, Dustin Hoffman lo paragona a Marlon Brando: "Un gigante tra gli attori"

Il cordoglio di Dustin Hoffman per l'amico e collega, trovato morto insieme alla moglie nella sua casa di Santa Fe in circostanze "sospette".

Con alle spalle una gloriosa carriera lunga 60 anni, Gene Hackman ha lasciato un segno indelebile nei suoi fan e colleghi. Dustin Hoffman, che ha recitato con Hackman nell'adattamento di John Grisham del 2003 La giuria, ha reso omaggio all'amico di lunga data in una sentita dichiarazione dopo la morte del vincitore di due Oscar all'età di 95 anni.

"Ho incontrato Gene alla scuola di recitazione, alla Pasadena Playhouse, quando lui aveva 27 anni e io 19. Suonavamo insieme le conga sul tetto, cercando di essere come il nostro eroe Marlon Brando", ha ricordato.

"E Gene era come Marlon Brando, nel senso che ha portato qualcosa senza precedenti nella nostra arte, qualcosa che la gente non ha immediatamente capito, ma che era geniale", ha aggiunto Hoffman. "Fu espulso dalla nostra scuola dopo tre mesi perché 'non aveva talento'. Era la prima volta che lo facevano. Era così bravo. Potente, sottile, brillante. Un gigante tra gli attori. Mi manca già."

Gene Hackman ne Il braccio violento della legge

Una morte sospetta

Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono stati ritrovati ieri nella loro casa di Santa Fe deceduti insieme a uno dei loro tre cani. Il corpo di Arakawa è stato rinvenuto nel bagno con una boccetta di pillole aperta e pillole versate tutto intorno a lei.

Pur avendo escluso un crimine come causa dei decessi, in assenza di traumi esterni, la causa e la modalità della morte non sono state ancora determinate, ma il dipartimento dello sceriffo di Santa Fe ha affermato che le circostanze sono "abbastanza sospette" da giustificare ulteriori indagini.

Hackman, sposato con Arakawa dal 1991, lascia tre figli: Christopher, Elizabeth Jean e Leslie Anne, avuti dalla defunta ex moglie Maltese.