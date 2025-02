Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa trovati morti nella loro casa: il Premio Oscar aveva 95 anni

Gene Hackman, due volte premio Oscar per Il braccio violento della legge e Gli spietati, e sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, sono stati trovati morti mercoledì pomeriggio nella loro casa di Santa Fe, N.M..

L'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe Adan Mendoza ha confermato la loro morte a Variety dopo la mezzanotte di giovedì. Secondo le autorità, non ci sono indicazioni immediate di un omicidio, anche se l'ufficio dello sceriffo non ha fornito immediatamente la causa del decesso. Hackman aveva 95 anni, Arakawa 63.

Ieri, gli agenti dello sceriffo hanno visitato la casa di Hackman e Arakawa, che si erano sposati nel 1991. La coppia è stata trovata morta, insieme al loro cane, nella loro residenza in una comunità residenziale.

Il braccio violento della legge: un'immagine di Gene Hackman

"Tutto ciò che posso dire è che siamo nel mezzo di un'indagine preliminare sulla morte, in attesa dell'approvazione di un mandato di perquisizione", ha dichiarato lo sceriffo al Santa Fe New Mexican. La dichiarazione è arrivata prima che le autorità avessero identificato con certezza la coppia. "Voglio assicurare alla comunità e al vicinato che non c'è alcun pericolo immediato per nessuno".

Addio a uno dei più grandi attori di Hollywood

Gene Hackman in una scena di IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE

Considerato uno dei grandi interpreti dell'ultima parte del XX secolo, Hackman non era dotato di un aspetto da star del cinema, ma l'attore, alto e simpatico, aveva una grazia amabile, un umorismo facile e una gamma sorprendentemente ampia che lo rendeva ugualmente credibile in ruoli di perdenti della classe inferiore o di dirigenti di alto livello. Infatti, ha interpretato il presidente degli Stati Uniti, anche se omicida, in Potere assoluto del 1997 e ancora un ex-presidente in Due candidati per una poltrona.

La conversazione: un'immagine di Gene Hackman

Nel 1972 arriva l'Oscar al miglior attore per Il braccio violento della legge di William Friedkin che lo colloca nell'olimpo della New Hollywood, al pari di colleghi del calibro di Robert De Niro, Al Pacino e Dustin Hoffman. Nel 1974 è diretto da Francis Ford Coppola nel magistrale La conversazione, mentre pochi anni dopo è Lex Luthor nella saga di Superman con Christopher Reeve.

Nel 1993 ha vinto un secondo Oscar per la sua interpretazione di un feroce sceriffo nel film Gli spietati di Clint Eastwood, che si è aggiudicato anche la statuetta per il miglior film. Uno dei suoi ultimi grandi ruoli è quello del patriarca Royal Tenenbaum ne I Tenenbaum di Wes Anderson. Dal 2004 si era ritirato dalle scene, apparendo solo sporadicamente in alcuni documentari.