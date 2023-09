Gen V, ecco il consiglio di Jack Quaid alla protagonista dello spin-off di The Boys

Il protagonista di The Boys non ha esitato un attimo nel dare un consiglio molto importante a una precisa domanda della giovane attrice dello spin-off.

Il primo spin-off in live-action di The Boys, ovvero Gen V, debutterà il 29 settembre prossimo su Prime Video con i primi tre episodi, ma durante il periodo delle riprese la protagonista Lizze Broadway ha chiesto consiglio a Jack Quaid, interprete di Hughie nella serie principale.

Lizze Broadway, che interpreta Emma Shaw nella serie in uscita, ha chiesto alla star di The Boys un consiglio un po' particolare e cioè come togliere il sangue finto dalla pelle e dai vestiti. Quaid aveva già un rimedio collaudato.

"Mi sono chiesta: 'Come si toglie il sangue?'", ha raccontato Broadway a Entertainment Weekly. "E lui: 'La schiuma da barba e il sapone Dawn diventeranno i tuoi migliori amici'. La schiuma da barba è l'unica cosa che lo toglie!".

Inoltre, sempre da EW è stato riportato che Chace Crawford riprenderà il ruolo di Abisso anche in Gen V. Crawford è apparso nel ruolo in ogni stagione di The Boys e tornerà anche nella quarta stagione, di cui al momento non si conosce ancora la data d'uscita ufficiale.

Gen V: il nuovo poster della serie e la descrizione dei personaggi

In Gen V saranno presenti anche parecchie easter egg che rimanderanno direttamente alla serie principale e spianeranno la strada verso la Stagione 4.