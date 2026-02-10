Uomini e Donne: Tinì rimprovera Gemma e scatena il caos in studio

Durante la puntata del 10 febbraio, Tinì Cansino ha avuto un duro confronto con Gemma Galgani, scatenando diverse reazioni tra le dame e i cavalieri in studio.

Oggi, martedì 10 febbraio è andata in onda la seconda puntata della settimana di Uomini e Donne, tra nuovi baci, incomprensioni e il solito mix di emozioni che solo il programma di Maria De Filippi sa regalare. Protagonista assoluta del pomeriggio è stata Tinì che per un giorno ha smesso i panni dell'opinionista silente e se l'è presa con Gemma Galgani.

Alessio e Rosanna: bacio inaspettato

La puntata si apre con Alessio Pilli Stella. Il cavaliere è uscito con Deborah e tra loro è scattato un bacio... una sorpresa non da poco per Rosanna Siino, che sperava in qualcosa di più con Alessio. Nonostante avesse invitato il cavaliere a una cena per conoscersi meglio, sembra proprio che Alessio non abbia più interesse per la dama. In soldoni: Rosanna, meglio iniziare a guardare altrove.

Paola ed Edoardo: il gioco del gatto e del topo

Nel frattempo, Paola continua a far "soffrire" Edoardo ed è uscita con Gabriele. Nestori aveva cercato di ottenere il numero di telefono di Lucia Marino e Paola sembra intenzionata a fargliela pagare. Nonostante l'interesse di Edoardo per lei sembri sincero, Paola tira fuori ancora una volta Lucia come scusa: "Se Lucia ti avesse dato il numero, saresti uscito con lei". Ironia della sorte: Edoardo sta imparando l'arte della pazienza... e probabilmente della sopportazione.

Gemma Galgani

Nicola e Barbara: incomprensioni quotidiane

Anche Nicola e Barbara De Santi hanno avuto qualche discussione. Fortunatamente, pare che sia stata solo una semplice incomprensione. Barbara, improvvisamente, sembra aver perdonato Edoardo (sì, proprio lui) e gli offre preziosi consigli su come gestire la situazione con Paola. Consigli non richiesti ma sempre utili.

Tiziana, Mauro e l'intrusione di Gemma

La puntata prosegue con Tiziana e Mauro, che stanno vivendo un bel momento insieme. Tuttavia, la scena viene interrotta da Gemma Galgani, che in questa stagione sembra aver assunto il ruolo di controllore delle coppie altrui. Tornata in studio dopo la crisi di ieri, la dama piemontese continua a raccontare la propria versione della vicenda con Mauro, mentre Tinì interviene nella conversazione.

L'opinionista, che raramente fa sentire la sua voce, sembra stanca di Gemma: "Solo lei è quella vera e gli altri no, solo lei è la sentimentale e gli altri no"!, dice riferendosi alla dama piemontese" e ancora "Tu ogni volta che uscivi con Mauro lo guardavi schifata. Ti sei creata un personaggio e attacchi tutti gli uomini, a te interessa il personaggio e non pensi all'amore". Questa volta sembra proprio che Gemma abbia tirato troppo la corda: se persino Tinì se la prende con lei, significa che il livello di dramma ha raggiunto picchi epici tanto che Gemma, ancora una volta, minaccia di lasciare lo studio per sempre.