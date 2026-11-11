Gemma Galgani e Giorgio Manetti si ritrovano a This is Me: finisce in lite

Dopo circa otto anni, gli storici protagonisti di Uomini e Donne si sono ritrovati nello studio di Silvia Toffanin. Secondo le anticipazioni, il confronto sarebbe stato caratterizzato da discussioni e vecchie tensioni.

Dopo anni di distanza, Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono ritrovati faccia a faccia davanti alle telecamere. I due storici protagonisti di Uomini e Donne, che con la loro tormentata relazione hanno appassionato il pubblico del programma di Maria De Filippi, sono stati ospiti di una nuova registrazione di This is Me, lo show condotto da Silvia Toffanin. Ma quello che doveva essere un tuffo nel passato, tra ricordi e momenti legati alla loro storia, si sarebbe trasformato in un confronto decisamente acceso, accompagnato da discussioni e vecchie ruggini mai del tutto superate.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti a This Is Me: cosa è successo in studio

A raccontare alcuni retroscena della registrazione è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e televisione, che ha anticipato la presenza dei due storici protagonisti del Trono Over nella registrazione di ieri di This is Me. Ma cosa è successo tra Gemma e Giorgio? Stando alle anticipazioni, i due avrebbero animato lo studio con una delle loro discussioni, riportando alla memoria le dinamiche che per tanto tempo hanno caratterizzato il loro rapporto a Uomini e Donne.

Un bacio tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani

A differenza di quanto accaduto con le altre coppie ospiti, per le quali sarebbero stati proposti filmati e momenti dedicati alla loro storia d'amore, il confronto tra la dama torinese e il celebre Gabbiano avrebbe preso una piega decisamente diversa.

L'esperto di gossip ha commentato così quanto accaduto durante la registrazione: "Colpaccio Toffanin, c'è stato confronto tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti dopo anni e anni. I due sono stati ospiti della nuova registrazione e hanno litigato e discusso quasi per tutto il tempo. A differenza delle altre coppie con filmati e momenti romantici, loro hanno litigato".

Un'indiscrezione che ha immediatamente riacceso la curiosità dei fan, ancora legati a una delle storie sentimentali più seguite del programma di Maria De Filippi. Resta ora da scoprire quali argomenti abbiano fatto riemergere le vecchie tensioni e se, nel corso della puntata, ci sia stato spazio anche per qualche momento di riavvicinamento.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani nello studio di Uomini e donne

Da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Beatrice Valli e Marco Fantini: tutte le coppie ospiti

La presenza di Gemma Galgani e Giorgio Manetti si inserisce in una puntata che dovrebbe essere particolarmente ricca di protagonisti provenienti dall'universo di Uomini e Donne.

Secondo le anticipazioni sulla registrazione, Silvia Toffanin avrebbe accolto diverse coppie che hanno fatto sognare e discutere il pubblico del dating show. Tra queste figurerebbero Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Marco Fantini e Beatrice Valli, oltre a Maria Teresa Paniccia e Alessandro Rausa, quest'ultimo tra i volti più amati del Trono Over.

Un parterre che attraversa generazioni e storie differenti, fino ad arrivare proprio a Gemma e Giorgio, la cui presenza rappresenta il momento più atteso della puntata.

La nuova edizione di This is Me dovrebbe arrivare su Canale 5 a partire da lunedì 7 dicembre, con una possibile novità rispetto alle precedenti collocazioni in palinsesto.

A riportare l'indiscrezione sulla data e sul cambio di serata è stato Davide Maggio. La scelta del lunedì non sarebbe casuale: proprio il 7 dicembre, infatti, Rai 1 sarà impegnata con la tradizionale diretta della Prima della Scala, appuntamento che occupa gran parte della programmazione della rete ammiraglia Rai, dal pomeriggio fino alla tarda serata.

Come è cambiato This Is Me: da Amici ai grandi protagonisti dello spettacolo

Nato nel 2024, This is Me ha debuttato con l'obiettivo di celebrare i talenti e i protagonisti che, dopo l'esperienza nella scuola di Amici, sono riusciti a costruire una carriera nel mondo dello spettacolo. Con il passare delle edizioni, tuttavia, il format ha ampliato il proprio racconto, aprendosi anche alle eccellenze dello sport, della danza, della recitazione e della musica. Non più soltanto ex allievi del talent di Maria De Filippi, dunque, ma personaggi provenienti da mondi differenti, accomunati da percorsi professionali e storie personali da raccontare.

La nuova edizione dovrebbe proseguire proprio su questa strada, alternando grandi ospiti, momenti musicali, testimonianze e incontri capaci di riaccendere la memoria del pubblico. E il confronto tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno degli appuntamenti più commentati della stagione televisiva.