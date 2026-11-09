Uomini e Donne anticipazioni, Giovanni Grazioso abbandona il Trono, lite tra Tina e Alessandra Mussolini

Giovanni Grazioso decide di lasciare il programma, mentre nel Trono Over esplodono le tensioni tra Tina Cipollari, Alessandra Mussolini e Marina. Delusione per Barbara De Santi e novità per Gemma.

La nuova registrazione di Uomini e Donne, avvenuta lunedì 9 novembre, ha regalato diversi colpi di scena, tra discussioni particolarmente accese, decisioni inaspettate e sviluppi nelle conoscenze del parterre. A catalizzare l'attenzione è stato soprattutto il momento di tensione che ha coinvolto Tina Cipollari e Alessandra Mussolini, protagoniste di un acceso confronto che ha portato entrambe a lasciare temporaneamente lo studio.

Non sono mancati i momenti difficili per Barbara De Santi, rimasta delusa dal comportamento di Giovanni dopo la sua uscita con Rosanna Siino, e le nuove dinamiche sentimentali che hanno coinvolto Gemma Galgani. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, è arrivata una decisione importante: Giovanni Grazioso ha abbandonato il trono. Ecco tutto quello che è successo in studio secondo le anticipazioni di Uomini e Donne riportate dal portale IsaeChia.

Uomini e Donne, Barbara delusa da Giovanni: Tina Cipollari litiga con Alessandra Mussolini

La registrazione si è aperta con Barbara De Santi, apparsa particolarmente giù di morale. Maria De Filippi ha subito notato il suo atteggiamento e le ha domandato: "Che hai fatto? Ti vedo strana e pensierosa". La dama ha risposto: "Lo sai, con quello che è successo", facendo riferimento a quanto accaduto con Giovanni.

Alessandra Mussolini a Uomini e Donne

Una volta fatto scendere il cavaliere, Barbara ha spiegato di provare un sentimento importante per lui, ma di non sentirsi ricambiata. A ferirla è stata soprattutto la serata trascorsa da Giovanni con Rosanna Siino. Durante l'uscita, infatti, l'uomo avrebbe avuto il desiderio di baciarla, salvo poi fermarsi per rispetto della conoscenza che sta portando avanti con Barbara.

A raccontare l'episodio sarebbe stato lo stesso Giovanni, che avrebbe detto a Rosanna: "Io ti vorrei baciare, ma non ti bacio per rispetto mio e di Barbara che sto frequentando. Io avrei avuto voglia di baciarti e anche di fare altro con te".

Rosanna ha aggiunto ulteriori particolari, raccontando che entrambi alloggiavano nello stesso albergo. Dopo essersi salutati, ognuno era tornato nella propria camera, ma successivamente Giovanni l'avrebbe ricontattata chiedendole: "Posso venire a darti un altro abbraccio?". La dama, che nel frattempo aveva già indossato una camicia da notte di pizzo, è uscita dalla stanza e i due si sono abbracciati.

Barbara non ha nascosto la propria amarezza. Avrebbe voluto che Giovanni si dedicasse soltanto a lei e, delusa dal suo comportamento, ha manifestato più volte la volontà di lasciare lo studio. Maria ha cercato di trattenerla, ma la dama è uscita, seguita anche dal cavaliere. Una volta rientrati, Barbara ha nuovamente provato ad andarsene, ma Tina Cipollari è intervenuta per convincerla a rimettersi seduta.

Proprio Tina è stata poi protagonista di un'altra discussione molto accesa, questa volta con Marina. Tutto è nato da un commento di quest'ultima sulla camicia da notte indossata da Rosanna. L'opinionista ha preso le difese della dama, arrivando a rivolgere a Marina parole molto pesanti: "Parli tu che ti metti col cu.o di fuori".

Giovanni sul parterre di Uomini Donne

La discussione è degenerata rapidamente e Tina ha perso completamente la pazienza, arrivando a minacciarla: "Sei una testa di caz.o, adesso ti tiro una sedia in faccia". Maria De Filippi ha provato a calmarla chiedendole: "Stai calma, ma che ti è successo?". Dopo aver continuato a inveire contro Marina, la Cipollari ha deciso di uscire dallo studio.

Ma le tensioni non erano finite. Maria ha infatti annunciato il ritorno di Mario Lenti, che è entrato in studio suscitando immediatamente l'interesse di Gemma Galgani. Tina, però, ha voluto subito mettere le cose in chiaro: "Guarda che non è tornato per te".

Gemma ha ricordato che durante l'estate Mario aveva parlato di lei e rilasciato alcune interviste. Una considerazione che ha provocato un'altra replica pungente di Tina: "Ma a te cosa te ne frega, mica è venuto qui per te".

A prendere le difese di Gemma è intervenuta Alessandra Mussolini, ma il suo tentativo ha dato origine a un nuovo scontro con la Cipollari. Tina si è rivolta direttamente a lei dicendo: "Tu devi stare zitta, ma che ne sai? Io Gemma la conosco da vent'anni. Sono giorni che covo, mi hai stufato, basta".

Alessandra ha cercato il sostegno di Maria De Filippi, domandandole: "Maria tu non dici niente? Non vedi questa che dice?". La conduttrice ha spiegato di aver pensato che le due stessero scherzando e che si fossero messe d'accordo. La Mussolini, tuttavia, non ha gradito la mancata presa di posizione e ha replicato: "A me non mi va bene che tu non prendi le parti e che stai zitta lì sullo scalino".

Gemma Galgani vede Mario Lenti entrare in studio

A quel punto anche Alessandra ha lasciato lo studio, continuando a farsi sentire dai camerini. Dopo essere rimasta fuori per qualche tempo, è rientrata, ma ha preferito non sedersi più accanto a Tina. Nel corso della registrazione ha preso posto prima tra il pubblico e poi, in un'altra occasione, nel parterre maschile.

Spazio anche a Gemma, tornata al centro studio nella seconda parte della registrazione. La dama si era accorta che Fabio Conte sembrava ormai non dedicarle più attenzioni, ma la situazione ha preso una piega inaspettata con il ritorno di Liat. È stata proprio lei a ricercare il cavaliere e i due, dopo essersi rivisti, hanno trascorso insieme una serata al ristorante.

In studio è stata mostrata l'esterna e Fabio ha raccontato di trovarsi molto bene con Liat, spiegando che tra loro non c'è stato un bacio perché desidera rispettarla. Gemma non ha nascosto il proprio disappunto e ha iniziato a rivolgere alla dama alcune frecciatine.

Trono Classico, Giovanni Grazioso lascia il programma dopo Temptation Island

La notizia più importante per il Trono Classico riguarda Giovanni Grazioso, che ha comunicato la propria decisione di abbandonare definitivamente il percorso da tronista.

Il giovane ha spiegato di non stare bene dal punto di vista psicologico e di aver vissuto un cambiamento profondo dopo quanto accaduto con Temptation Island. Secondo quanto raccontato in studio, la sua vita sarebbe stata stravolta da un giorno all'altro, al punto da modificare completamente le sue abitudini quotidiane.

Giovanni ha ammesso di sentire il bisogno di isolarsi, di restare chiuso in casa e di non voler vedere nessuno. Una situazione personale difficile che lo ha portato a capire di non essere nelle condizioni di continuare l'esperienza televisiva.

Per questo motivo ha scelto di lasciare il Trono di Uomini e Donne, interrompendo il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda gli altri tronisti, invece, non sono emerse ulteriori novità durante la registrazione.