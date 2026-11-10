This is Me cambia serata? Spunta una data precisa per il ritorno su Canale 5

This is Me si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con la sua terza edizione, ma questa volta potrebbe esserci una novità importante nella programmazione. Dopo le prime due stagioni, il programma condotto da Silvia Toffanin potrebbe infatti cambiare collocazione nel palinsesto, approdando in una serata diversa dal consueto.

A lanciare l'indiscrezione è Davide Maggio, che anticipa come lo show potrebbe andare in onda al lunedì, a partire dal prossimo 7 dicembre, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip prevista per il 30 novembre. Una scelta che, se confermata, non sarebbe affatto casuale.

Perché proprio lunedì 7 dicembre?

La data individuata, avrebbe una precisa motivazione legata alla concorrenza televisiva. Il 7 dicembre, infatti, Rai 1 lascia spazio alla tradizionale diretta della Prima della Scala, uno degli appuntamenti più importanti della stagione culturale italiana.

Maria Toffanin e Maria De Filippi unite per This is Me

L'evento occupa gran parte della programmazione della rete ammiraglia Rai, dal pomeriggio fino alla tarda serata, coinvolgendo anche le fasce più strategiche per gli ascolti: preserale, access prime time, prima e seconda serata. La Prima della Scala trasmessa su Rai 1 il 7 dicembre 2025 (Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovič) ha registrato 1.011.000 spettatori con uno share del 6,4%.

Una situazione che inevitabilmente modifica gli equilibri televisivi e offre a Canale 5 l'opportunità di intercettare una fetta di pubblico che, in quella giornata, potrebbe non trovare ne un'offerta alternativa. Quest'anno dal prestigioso Teatro milanese andrà in onda l'Otello di Giuseppe Verdi.

Mediaset potrebbe dunque sfruttare questa particolare circostanza per lanciare proprio This Is Me, puntando su una serata in cui la concorrenza della rete pubblica risulterebbe inevitabilmente condizionata dalla diretta dell'evento milanese.

This Is Me, come cambia il programma alla terza edizione

Nato nel 2024, This Is Me ha debuttato con un'idea ben precisa: celebrare i talenti e i protagonisti che hanno costruito il proprio percorso artistico dopo l'esperienza ad Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

This Is Me: Pier Silvio Berlusconi in una foto

Il programma, affidato alla conduzione di Silvia Toffanin, ha però progressivamente ampliato il proprio orizzonte, trasformandosi in uno show dedicato al talento in senso più ampio. Non soltanto ex allievi della scuola di Amici, dunque, ma anche grandi nomi della musica, dello spettacolo e della cultura.

Una direzione che dovrebbe essere confermata anche nella terza edizione. Tra gli ospiti annunciati nell'indiscrezione figurerebbero infatti artisti del calibro di Elisa e Andrea Bocelli, a testimonianza della volontà di rendere il programma sempre più trasversale e capace di coinvolgere pubblici differenti.

L'obiettivo è quello di costruire una serata-evento nella quale si intreccino musica, storie personali, percorsi professionali e momenti di spettacolo, mantenendo il legame con il mondo di Amici ma aprendosi anche a protagonisti che arrivano da esperienze e ambiti differenti.