Dopo le dichiarazioni della dama a Belve sul loro rapporto difficile, l'opinionista di Uomini e Donne interviene sui social e lancia una frecciatina, anticipando un nuovo confronto in studio.

Gemma Galgani è stata ospite della prima puntata Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, dove ha parlato anche del suo rapporto con Tina Cipollari. Tra la dama storica del Trono Over di Uomini e Donne e la celebre opinionista non è mai corso buon sangue e, nel corso degli anni, non sono mancati scontri, provocazioni e frecciatine reciproche.

Nel corso dell'intervista, Gemma è tornata proprio sulla loro difficile convivenza televisiva, raccontando come ha vissuto gli attacchi di Tina e respingendo l'accusa di essere ossessionata da lei.

"Sento di non essere compresa tanto quanto merito. Prevalentemente in studio da... insomma, lei ha una bella potenza, è l'incomprensione che regna sovrana in studio da parte di Tina. Se io sono ossessionata da Tina? Ma è lei che mi ossessiona, eh! Io ne farei volentieri a meno".

La dama ha poi ricordato alcuni episodi del passato, in particolare il periodo in cui frequentava Giorgio Manetti, durante il quale, a suo dire, Tina non le avrebbe risparmiato commenti particolarmente pesanti. "Tina mi ha anche chiamata scorfano quando stavo con Giorgio. Lei mi annientava".

Gemma Galgani a Belve

Gemma Galgani torna sulla polemica del Teatro Alfieri

Durante l'intervista a Belve, Gemma ha affrontato anche un'altra questione che in passato ha alimentato le discussioni con Tina Cipollari: la sua esperienza professionale come direttrice del Teatro Alfieri di Torino. L'opinionista, infatti, non avrebbe mai creduto fino in fondo a questa parte del passato lavorativo della dama. Gemma ha quindi deciso di replicare, spiegando anche il percorso che l'ha portata a ricoprire quel ruolo.

"Non mi crede perché lei non si documenta mai su nulla. Parla, parla, dice che ho fatto la bigliettaia ed è vero, ho fatto la cassiera. Per poter arrivare a dirigere un teatro bisogna saper fare tutto". E poi

"Non c'è strategia nella nostra inimicizia e poi oltretutto lei è sempre prevenuta nei miei confronti. A parte le torte in faccia, che mi fanno decisamente meno male di certe sue dichiarazioni. Mi fa passare per una fissata con gli uomini. Mi sembra più fissata lei di me. Io almeno poi metto in pratica e mi do da fare. Forse è invidiosa perché non ha egual successo".

Tina Cipollari risponde a Gemma: "Chiariremo tutto alla prossima registrazione"

Le dichiarazioni di Gemma Galgani non sono passate inosservate e Tina Cipollari ha già avuto modo di lanciare una prima risposta. Sotto una clip di Belve, condivisa dall'account Instagram Ghetto Trash, l'opinionista ha commentato con una frase piuttosto eloquente: "Fa la splendida perché non ero presente. Chiariremo tutto alla prossima registrazione".

Una replica che lascia intuire come la questione sia tutt'altro che chiusa. Tina sembra infatti intenzionata ad affrontare direttamente la sua storica antagonista nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne. Del resto, già durante la registrazione del dating show avvenuta ieri pomeriggio, le due avrebbero avuto un primo confronto, ancora prima che l'intervista di Gemma a Belve andasse in onda.

A questo punto, l'attenzione è tutta rivolta alle prossime puntate: dopo le dichiarazioni di Gemma davanti a Francesca Fagnani e la risposta social di Tina, il confronto tra le due potrebbe riservare nuove scintille nello studio di Maria De Filippi.