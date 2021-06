Gemma Chan, Danny McBride e Benedict Wong in True Love, nuovo film di Gareth Edwards

Gemma Chan, Danny McBride e Benedict Wong sono in trattative per affiancare John David Washington nel nuovo film di Gareth Edwards, il misterioso sci-fi True Love.

Ad affiancare John David Washington, protagonista del misterioso sci-fi True love nuovo lavoro del regista di Godzilla e Rogue One Gareth Edwards, ci saranno quasi certamente Gemma Chan, Danny McBride e Benedict Wong. I tre attori sono, infatti, in trattative per affiancare per unirsi al progetto.

Benedict Wong in una scena del film Sunshine

Al momento i dettagli del plot sono molto scarsi, sappiamo solo che si tratterà di una storia fantascientifica ambientata in un futuro vicino.

Dopo aver diretto lo spin-off di Star Wars, Rogue One: A Star Wars Story, che ha ottenuto un enorme successo, Gareth Edwards ha sviluppato diversi progetti, ma nessuno è arrivato in fase di realizzazione. Adesso, con True Love, potrebbe finalmente essere arrivato il momento del ritorno sul set. La produzione, New Regency, ha attualmente dato via al casting. Le riprese dovrebbero prendere il via nei prossimi mesi.

A breve ritroveremo Gemma Chan nel cast di Eternals e Don't Worry Darling, nuova regia di Olivia Wilde. Benedict Wong, anche lui interprete dell'MCU, ha appena concluso le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, attualmente in post-produzione. L'ultimo lavoro da attore di Danny McBride è il doppiaggio del cartoon I Mitchell contro le macchine.