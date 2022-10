Geena Davis: "Ho respinto le avance sessuali di Jack Nicholson usando il consiglio di Dustin Hoffman"

Geena Davis si è trovata a respingere le avances sessuali di Jack Nicholson mettendo a frutto un consiglio di Dustin Hoffman. Davis, che ha lavorato come modella prima di essere scritturata per una piccola parte in Tootsie al fianco di Dustin Hoffman, ha rivelato al New Yorker che Jack Nicholson le ha fatto delle proposte dopo una cena con i direttori del casting. Lei però aveva già fatto suoi i consigli di Dustin Hoffman sul coinvolgimento intimo coi colleghi.

"Rispondi: 'Beh, sei molto attraente. Mi piacerebbe, ma rovinerebbe la tensione sessuale tra di noi'", ecco l'insegnamento impartito da Dustin Hoffman all'attrice all'epoca emergente. "E ho fatto tesoro di quel consiglio."

Geena Davis ricorda il primo traumatico incontro con Bill Murray: "Avrei dovuto andarmene o difendermi"

La star di Thelma & Louise ha proseguito: "Dopo Tootsie, il mio agente da modella ha portato me e un paio di altre attrici-modelle a Hollywood per incontrare i direttori del casting. Conosceva Jack Nicholson e ogni sera Jack Nicholson cenava con noi. Poi un giorno ho trovato un biglietto sotto la porta che diceva: 'Per favore, chiama Jack Nicholson a questo numero. Ero stupita, non riuscivo a crederci! Così ho detto: 'Salve, signor Nicholson. Sono Geena, la modella. Mi hai chiamato?' Ha risposto: 'Ehi, Geena. Quando accadrà?'"

L'attrice prosegue: "Mi sono detta, Oh, no! Perché non mi sono resa conto che questo era ciò di cui si trattava? Ma mi è subito venuto in mente cosa dire: 'Uh, Jack, mi piacerebbe. Lei è molto attraente. Ma ho la sensazione che lavoreremo insieme ad un certo punto in futuro, e mi dispiacerebbe aver rovinato la tensione sessuale tra di noi.' E lui, 'Oh, dove l'hai sentita questa? ' Quindi ha funzionato".