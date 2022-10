Geena Davis ricorda il primo traumatico incontro con Bill Murray: "Avrei dovuto andarmene o difendermi"

Il primo incontro di Geena Davis con Bill Murray è stato decisamente traumatico. L'attrice ricorda le urla dell'attore contro di lei che, di recente, ha ricostruito l'episodio nel suo nuovo memoir Dying of Politeness.

Geena Davis in una foto di 'Una donna alla Casa Bianca'

Geena Davis e Bill Murray hanno lavorato fianco a fianco nella commedia poliziesca del 1990 Scappiamo col malloppo, che Murray ha co-diretto con Howard Franklin. L'attrice ha descritto in dettaglio un terribile primo incontro con Murray in una suite d'albergo, seguito da un momento sul set in cui lui le urlava in malo modo davanti alla troupe.

Come riassunto da The Times UK (tramite NME), si legge: "Si è presentata a Murray, scrive, in una suite d'albergo, dove lui la saluta con qualcosa chiamato The Thumper, un congegno per i massaggi che insiste a usare su di lei, nonostante lei con enfasi rifiuti; più tardi, mentre stanno girando sul set, Murray raggiunge Geena Davis nella sua roulotte e inizia a urlarle contro perché è in ritardo (sta aspettando il suo guardaroba), continua a urlarle contro mentre si precipita sul set e prosegue di fronte a centinaia di membri di cast, troupe e passanti".

Bill Murray sulle accuse ricevute sul set di Being Mortal: "Ho fatto qualcosa che pensavo fosse divertente"

"È stato brutto", ha detto Geena Davis al Times. "Il modo in cui si è comportato al primo incontro... Avrei dovuto andarmene o difendermi, nel qual caso non avrei ottenuto la parte. Avrei potuto evitare quel trattamento se avessi saputo come reagire o cosa fare durante l'audizione. Ma non sono adatta agli scontri, così semplicemente non l'ho fatto..."

Quando la giornalista del Times ha detto a Davis che si stava incolpando per il comportamento di Murray, la vincitrice dell'Oscar ha risposto: "Punto preso. Non ha senso rimpiangere le cose, eppure, qui mi stavo pentendo. E sì, di certo non è stata colpa mia".