Geena Davis: "Un attore che aveva 20 anni più di me ha detto che ero troppo vecchia per lui"

Le mille forme del sessismo a Hollywood. Geena Davis ha rivelato un episodio occorsole anni fa, quando un attore con 20 più di lei si è lamentato che l'attrice era troppo vecchia per essere credibile come suo interesse sentimentale.

Geena Davis in una foto di 'Una donna alla Casa Bianca'

"Lavorare con Susan Sarandon in Thelma & Louise ha avuto un impatto maggiore di qualsiasi altra persona nella mia vita, perché non avevo mai davvero passato del tempo con una donna che si muove per il mondo come fa lei" ha spiegato Geena Davis ad Allison Kugel nell'ultimo episodio del podcast Allison Interviews. "Sembra pazzesco avere 33 anni all'epoca e conoscere per la prima volta una donna del genere, ma in precedenza non avevo mai incontrato una donna che non avesse preceduto tutto con 'Beh, non so cosa penserai e questa è probabilmente un'idea stupida, ma...' Ha vissuto la sua vita dicendo 'Questo è quello che penso.'"

Parlando del film che più di ogni altro rappresenta la sua carriera, Geena David affronta il tema della differenza di età con Brad Pitt, all'epoca attore emergente scelto per un piccolo, ma importante ruolo:

"Hanno scelto Brad Pitt come mio interesse amoroso, in realtà il motivo non era la sua età. Non hanno cercato di proposito di scegliere qualcuno più giovane di me. Aveva sostenuto la migliore audizione ed è stata la scelta migliore. Ho pensato che fosse fantastico. Ha solo sette anni meno di me, ma ho pensato che fosse una scelta coraggiosa".

Glow 3: Geena Davis quasi nuda a 63 anni in una scena memorabile della serie Netflix

Le scelte del regista Ridley Scott, all'epoca, sono apparse davvero rivoluzionarie agli occhi di Geena Davis, che a Hollywood ha toccato con mano tutt'altra situazione:

"Un certo attore maschio con cui ho girato un film ha detto che ero troppo vecchia per essere il suo interesse romantico, anche se avevo 20 anni meno di lui. Sai cos'è? Le donne raggiungono il picco tra i 20 e i 30 anni e gli uomini raggiungono il picco tra i 40 e i 50, per quanto riguarda gli attori. Quindi i protagonisti maschili dei film vogliono sembrare più giovani di quello che sono, vogliono attrarre i giovani, quindi vogliono sempre una coprotagonista che sia davvero giovane. È per questo che accade ed è per questo che le donne non vengono scelte per molti ruoli dopo i 40 e i 50 anni. È perché si sentono troppo vecchie per essere un interesse romantico".