Gears of War, il regista David Leitch rassicura i fan: "Il film verrà realizzato"

I fan di Gears of War stanno attendendo ormai quasi da un anno degli update sul film annunciato da Netflix.

A regalare un piccolo aggiornamento sul progetto tratto dal popolare videogame è stato ora David Leitch, che ha già portato al successo Deadpool 2.

L'update del regista su Gears of War

Durante un'intervista rilasciata a Collider, il filmmaker ha rassicurato i fan con un breve accenno al lungometraggio.

David Leitch ha dichiarato: "Gears of War, penso, verrà realizzato. Abbiamo una bozza grandiosa dello script a cui si sta lavorando ed è in forma realmente grandiosa".

Il filmmaker, che aveva inoltre svelato che spera di poter realizzare un sequel di The Fall Guy, ha aggiunto: "Lo studio è più determinato che mai a realizzarlo. Netflix ci sostiene al 100%. Anche The Coalition è entusiasta. Hanno il loro gioco in uscita durante questo anno, quindi tutto sembra stia allineandosi per far realizzare il film".

Prima della fine del 2026, infatti, dovrebbe essere disponibile Gears of War: E-Day.

Netflix, tuttavia, non ha ancora svelato quando potrebbero iniziare le riprese o eventuali dettagli legati al casting. Bisognerà quindi attendere ancora prima di avere la certezza dell'inizio della produzione.

Cosa racconta Gears of War

Il videogioco ha venduto oltre 40 milioni di copie ed è una delle saghe più apprezzate. Al centro della storia c'è una società divisa sull'orlo del collasso in cui l'umanità rischia l'estinzione. Delta Squad, un team guidato dal sergente Marcus Fenix, ora ha il compito di provare a salvare il mondo.

La sceneggiatura sarà firmata da Jon Spaihts. Lo sceneggiatore, quando era stato annunciato il suo coinvolgimento nel progetto, aveva dichiarato "Gears of War è uno dei più grandiosi videogiochi action di sempre, con personaggi vividi, un mondo disegnato in modo meraviglioso e un sistema di combattimento che porta nelle case la letalità della guerra e l'importanza di sostenere i membri della propria squadra. Vuole essere cinematografico e sono elettrizzato nell'avere l'opportunità di aiutare a realizzare questo progetto".