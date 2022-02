Gaslit: il promo e le immagini della serie con Julia Roberts e Sean Penn

Julia Roberts e Sean Penn sono i protagonisti della serie Gaslit, progetto in arrivo su Starzplay dal 24 aprile.

Gaslit, la nuova serie limitata con protagonisti Julia Roberts e Sean Penn ha ora un primo teaser e le prime immagini ufficiali del progetto la cui data di uscita è stata fissata in anteprima domenica 24 aprile sulla piattaforma di streaming STARZPLAY.

Gli episodi saranno proposti in tutta Europa, America Latina e Giappone, nonché su tutte le piattaforme STARZ negli Stati Uniti e in Canada.

Gaslit: Sean Penn e Julia Roberts in una foto

Robbie Pickering, creatore, produttore esecutivo e showrunner di Gaslit ha dichiarato: "La serie è un inedito racconto del Watergate con al centro Martha Mitchell, un'improbabile informatrice, la prima persona a sventare l'intero scandalo e che alla fine diventa oggetto di una feroce campagna diffamatoria da parte della Casa Bianca attuata in parte dal suo amato marito, il procuratore generale John Mitchell. Introduciamo anche John Dean, un avvocato amministrativo di successo trascinato nell'insabbiamento e messo sotto i riflettori insieme alla sua aspra e furba moglie Mo. L'obiettivo nella realizzazione di questo progetto è sempre stato quello di mostrare l'umanità di questo argomento, il che ha prodotto una storia molto più ricca e facilmente riconoscibile rispetto ai normali drammi politici maschili sul periodo storico. Non vedo l'ora che gli spettatori vedano la straordinaria interpretazione di questo fantastico gruppo, guidato da Julia Roberts, che danno vita a questa avvincente storia di matrimonio, amore, tradimento e, in definitiva, speranza."

Gaslit: una foto di Sean Penn

Gaslit: Dan Stevens in una foto della serie

Gaslit: una foto di Dan Stevens e Betty Gilpin

Gaslit è una visione moderna del Watergate, che si concentra sulle storie mai raccontate e sui personaggi dimenticati dello scandalo - dai maldestri e opportunisti subordinati di Nixon, agli zeloti squilibrati che sostengono e favoriscono i loro crimini, ai tragici informatori che alla fine hanno fatto crollare l'intera orribile impresa. La serie sarà incentrata su Martha Mitchell, interpretata da Julia Roberts. Dotata di grande personalità, Martha è una celebrità dell'alta società di Arkans, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell, interpretato da Sean Penn. Nonostante la sua appartenenza al partito, è la prima persona a lanciare pubblicamente l'allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale. In qualità di procuratore generale, John Mitchell è il più fidato consigliere nonché migliore amico di Nixon. Capriccioso, sboccato e spietato - ma irrimediabilmente innamorato della sua schietta e famosa moglie - si troverà costretto a scegliere tra Martha e il presidente.

In Gaslit troviamo anche Dan Stevens nei panni di John Dean, Betty Gilpin nei panni di Mo Dean, Shea Whigham nei panni di G. Gordon Liddy e Darby Camp come Marty Mitchell.

Gaslit: un'immagine di Julia Roberts nel ruolo di Martha Mitchell

Gaslit: un'immagine della serie con star Julia Roberts

Gaslit: Julia Roberts in una foto della serie

Gaslit è basata sulla prima stagione dell'acclamato podcast Slow Burn ed è creata e prodotta da Robbie Pickering con Matt Ross come regista e produttore esecutivo. Sam Esmail e Chad Hamilton sono produttori esecutivi con la loro casa di produzione Esmail Corp, insieme a UCP. Julia Roberts è anche produttore esecutivo con la sua Red Om Films insieme ai co-produttori esecutivi Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill e con i produttori esecutivi di Anonymous Content e Slate, Gabriel Roth e Josh Levin. Leon Nayfakh, che ha creato il podcast, è stato il consulente del progetto.

La serie è prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group, per STARZ.

Gaslit: una foto di Betty Gilpin