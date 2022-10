Harry Potter, Tom Felton: "Ho scambiato Gary Oldman per un addetto alle pulizie sul set"

Nel suo libro di memorie Tom Felton ha raccontato un aneddoto divertente avvenuto sul set del terzo film di Harry Potter; ricordando di quella volta in cui scambiò Gary Oldman per un addetto alle pulizie.

In questi giorni si sta parlando moltissimo del libro di memorie di Tom Felton dal titolo "Senza la bacchetta. Incanto e maledizione di un'adolescenza da mago", presentando al suo interno curiosità sia sulla sua vita che dal set di Harry Potter.

In un recente estratto proveniente da Insider l'interprete di Draco Malfoy ha raccontato di quando, nel 2004, scambiò Gary Oldman per un detto alle pulizie, giustificando il tutto con l'aspetto modesto che l'attore aveva sul set.

Di seguito le parole direttamente dall'estratto del libro di Tom Felton: "C'erano alcuni attori sul set che non avresti mai riconosciuto dal personaggio, anche se erano leggende assolute. Sembravano solo - e lo intendo nel modo più carino possibile - uomini più anziani e un po' trasandati", per poi continuare, "Ero sul set un giorno quando ho visto un tipo più anziano e un po' trasandato che indossava un vecchio paio di jeans e una maglietta. Di tanto in tanto l'ho visto in giro e ho pensato che fosse uno degli addetti alle pulizie. Cosa posso dire? Aveva uno sguardo particolare".

Proseguendo con il ricordo Felton ha raccontato di come lo abbia approcciato per la prima volta dicendogli che aveva fatto un buon lavoro, dando per inteso che stesse parlando dei pavimenti. Non ricevendo alcuna risposta ha scritto che gli sembrò: "Un po' strano, per uno degli addetti alle pulizie. Ho avuto l'orribile sensazione che avrei potuto fare un passo falso, quindi quando se n'è andato ho chiesto a qualcuno: 'Chi è quello?'".

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Emma Watson, Tom Felton, Matthew Lewins in in una scena del film

Proprio in quei giorni il giovane attore venne informato che Gary Oldman si sarebbe unito al cast come Sirius Black nel terzo film, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: "Mi sono venuti i brividi per l'imbarazzo quando ho capito che l'avevo scambiato per l'addetto alle pulizie. Volevo scusarmi ma alla fine ho preso la strada più semplice scegliendo di ignorare totalmente il mio errore per fingere di aver sempre saputo chi fosse", sottolineando che a confonderlo furono anche i suoi modi modesti e il fatto che "avesse i piedi per terra".