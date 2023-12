Garfield: una missione gustosa, il simpatico poster natalizio del film animato

Garfield: una missione gustosa arriverà nelle sale italiane nel mese di maggio, distribuito da Eagle Pictures, e online è stato condiviso un simpatico poster natalizio che ritrae i protagonisti.

Nell'immagine sono infatti ritratti Garfield e Odie da cuccioli mentre escono dalle calze appese al caminetto.

Garfield: una missione gustosa, il poster natalizio del film

La nuova avventura animata

Garfield: Una missione gustosa è il nuovo film animato prodotto da Sony Pictures. Il progetto è diretto da Mark Dindal e tratto dai personaggi creati da Jim Davis.

Il film è scritto da David Reynolds (Alla ricerca di Nemo e Le Follie dell'Imperatore) e nella versione originale Chris Pratt è la voce del protagonista e Samuel L. Jackson quella del gatto Vic, padre di Garfield.

Tra le star che danno voce ai personaggi nella versione in lingua inglese ci sono anche Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Cecily Strong, Ving Rhames, Brett Goldstein e Bowen Yang.

La sinossi del film

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all'aperto! Dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio.