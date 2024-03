Garfield: Una missione gustosa, il nuovo trailer italiano svela la data d'uscita

Il nuovo trailer di Garfield: Una missione gustosa, il film di animazione Sony Pictures diretto da Mark Dindal e tratto dai personaggi creati da Jim Davis, ha svelato la data d'uscita nelle nostre sale: 1° maggio 2024.

In questa nuova versione, Maurizio Merluzzo sarà la voce italiana del protagonista che nell'originale è doppiato da Chris Pratt. Doppiatore, attore, influencer e presentatore, Maurizio Merluzzo è stato la voce di protagonisti di celebri film e serie TV (Elvis, Shazam!, Vikings, La Fantastica Signora Maisel, Catfish, Fratelli in Affari), cartoni animati (Dragon Ball Super, Naruto, One-Punch Man) e videogames (Overwatch, League of Legends, Assassin's Creed, Call of Duty).

La trama

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all'aperto! Dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio.

Nel cast di doppiatori originali sono presenti anche Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Cecily Strong, Ving Rhames, Brett Goldstein e Bowen Yang.