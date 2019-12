Olaf e la renna Sven in una scena del film d'animazione Frozen - Le avventure di Olaf

Come ogni anno, il clima delle feste inizia a invadere le nostre strade e le nostre case; insieme agli alberi addobati, alle ghirlande e alle luci colorate, anche il panorama cinematografico aiuta a creare un'atmosfera ancora più allegra e avvolgente, con splendide pellicole d'animazione a tema natalizio.

I protagonisti indiscussi del Natale sono, sicuramente, i piccoli di casa e loro più di tutti amano guardare i cartoni animati natalizi mentre, tutt'intorno, fervono i preparativi per la festa più attesa dell'anno; ma si sa, la magia di questo periodo coinvolge tutti: così, anche gli adulti, riescono a tornare, per un attimo, bambini. Quest'anno, quindi, oltre alla classica lettera a Babbo Natale, vogliamo aiutarvi a compilare la lista dei 15 cartoni animati di Natale da vedere.

1. Topolino e la magia del Natale (1999)

Una scena tratta dal cartone animato Disney Topolino e la magia del Natale

Iniziamo la nostra lista dei cartoni animati di Natale da vedere con un classico Disney dedicato al periodo delle feste: Topolino e la magia del Natale. Questo film d'animazione, datato 1999, è suddiviso in tre segmenti separati, Un Natale al giorno, Un ospite speciale e Il regalo più bello che vedono protagonisti i personaggi più amati di sempre: Paperino, Qui, Quo, Qua, Pippo, Topolino e Minni.

2. La freccia azzurra (1996)

Una scena del film d'animazione La freccia azzurra

La freccia azzurra è un film d'animazione natalizio made in Italy, tratto dall'omonimo libro per bambini di Gianni Rodari nonché primo lungometraggio dello studio Lanterna Magica. Doppiato, tra gli altri, da Dario Fo (Scarafoni) e Lella Costa (Befana), la pellicola racconta l'attesa dell'Epifania nella cittadina di Orbetello, in Toscana: Scarafoni, il malefico assistente della Befana, però, ha in mente un diabolico piano per rovinare la festa ai bambini.

3. Le 5 leggende (2012)

Le 5 leggende (Rise of the Guardians, 2012) una sequenza del film

Pellicola d'animazione DreamWorks del 2012 per la regia di Peter Ramsey, Le 5 leggende narra la storia di un gruppo di eroi scelti, all'alba dei tempi, dal saggio Uomo della Luna: Babbo Natale, il Coniglio Pasquale, la Fatina dei Denti e Sandman, l'omino del sonno. Un giorno, però, l'Uomo Nero decide di seminare il terrore tra i bambini del mondo, riempiendo i loro sogni di terribili incubi. I quattro guardiani dovranno, così, ricorrere all'aiuto di un quinto eroe, il goliardico e dispettoso Jack Frost.

Le 5 leggende: foto di gruppo per i bellissimi personaggi del film

4. Il figlio di Babbo Natale (2011)

Arthur Christmas, figlio di Babbo Natale in una scena del film

Durante la magica notte del 24 dicembre, Babbo Natale e il maggiore dei suoi figli, Steve, stanno facendo il giro del mondo per consegnare 2 miliardi di doni. In questa prodigiosa operazione, però, un regalo viene dimenticato: si tratta della bicicletta rosa tanto desiderata dalla piccola Gwen. Se Babbo Natale è Steve considerano l'accaduto come un errore accettabile, per il figlio minore Arthur non è così: dovrà, quindi, armarsi di tutto il suo coraggio per salire sulla slitta e consegnare il prezioso dono, aiutato da Nonno Natale e dall'elfo Bryony. Il figlio di Babbo Natale è una deliziosa pellicola d'animazione del 2011 diretta da Sarah Smith.

5. Frozen - Le avventure di Olaf (2017)

Frozen - Le avventure di Olaf: un'immagine tratta dal corto animato

Se amate il mondo di Frozen, dovete assolutamente vedere il cortometraggio natalizio Disney dedicato al simpatico pupazzo di neve: Frozen - Le avventure di Olaf. Anna ed Elsa, in occasione delle celebrazioni per il Natale, decidono di organizzare una grande festa per tutto il paese; quando, però, dopo il discorso ufficiale, tutti tornano verso casa per coltivare le proprie tradizioni personali, le due sorelle si rendono conto di non avere usanze natalizie di famiglia. Olaf decide, così, di intraprendere un viaggio per il regno alla ricerca delle più belle tradizioni di Natale da portare al palazzo reale.

6. Klaus - I segreti del Natale (2019)

Klaus - I segreti del Natale: un'immagine del film d'animazione

Diretto da Sergio Pablos e distribuito dalla piattaforma Netflix, Klaus - I segreti del Natale è una pellicola d'animazione che, siamo certi, diventerà un classico tra i cartoni animati natalizi. In un perfetto mix di disegno manuale e tecnologie di animazione avanzate, il film racconta una storia assolutamente inedita su Babbo Natale, con protagonisti un giovane postino svogliato e un vecchio eremita che fabbrica giocattoli in legno.

7. Nightmare Before Christmas (1993)

Una bellissima scena del film Nightmare Before Christmas

Non è Natale senza almeno una visione di Nightmare Before Christmas, capolavoro di animazione di Tim Burton datato 1993. Il film narra le vicende di Jack Skeletron, re del Paese di Halloween che ogni anno organizza l'omonima spaventosissima festa. Stanco di dedicarsi sempre allo stesso progetto, un giorno scopre casualmente l'esistenza di un mondo parallelo dedicato interamente al Natale; decide, allora, di portare questa festa a lui sconosciuta anche nella città di Halloween, con conseguenze catastrofiche.

Nightmare Before Christmas, una sequenza del film

8. Gli eroi del Natale (2017)

Gli eroi del Natale: un momento del film animato

Pellicola d'animazione statunitense per la regia di Timothy Reckart, Gli eroi del Natale racconta la storia della Natività attraverso il peculiare punto di vista dell'asinello del presepe, Bo, e degli altri animali della grotta. Una narrazione contemporanea e divertente, nella quale Maria è una teenager molto sicura di sé e le tradizionali musiche natalizie sono intervallate da canzoni originali di Mariah Carey.

9. La Bella e la Bestia: Un magico Natale (1997)

Una scena del film La Bella e la Bestia: Un magico Natale

Midquel dell'intramontabile classico Disney La bella e la bestia, La Bella e la Bestia: Un magico Natale racconta la vita al castello durante il periodo delle feste. Nonostante il tassativo divieto imposto dalla Bestia di festeggiare il Natale (la sua trasformazione era, infatti, avvenuta proprio nel periodo natalizio), Belle, Lumiere, Tockins, Mrs. Bric e Chicco decidono di organizzare una grande e gioiosa festa. Quello che ne emergerà, sarà il vero significato del Natale.

10. A Christmas Carol (2009)

Scrooge nel film A Christmas Carol (2009) di Robert Zemeckis

A Christmas Carol è l'adattamento cinematografico firmato Disney del racconto Canto di Natale di Charles Dickens. Ambientato a Londra, durante la Vigilia di Natale del 1843, la pellicola segue le vicende dell'anziano Scrooge, finanziare avaro ed egoista che non ne vuole sapere di trascorrere le feste con la propria famiglia. Durante la notte, però, riceverà la visita di tre fantasmi, gli spiriti del passato, del presente e del futuro, che gli faranno comprendere l'importanza e la gioia della condivisione.

11. Tokyo Godfathers (2003)

Una scena di Tokyo Godfathers

Film d'animazione giapponese scritto e diretto da Satoshi Kon, Tokyo Godfathers è una pellicola che ruota attorno al tema delle coincidenze, affrontando concetti importanti come l'amore, la famiglia e il perdono.

Durante la notte della Vigilia di Natale, tre senzatetto, Hana, Gin e Miyuki, trovano una bambina abbandonata in mezzo alla spazzatura. L'insolito gruppetto farà di tutto per riportare la piccola dai suoi genitori, imbarcandosi in un'avventura che li porterà a scavare nelle proprie storie personali.

12. Anche i cani vanno in paradiso - Un racconto di Natale (1998)

Charlie, Itchy e Sasha in una scena di Anche i cani vanno in paradiso - Un racconto di Natale

Sequel del film d'animazione Charlie - Anche i cani vanno in paradiso, Anche i cani vanno in paradiso - Un racconto di Natale trae ispirazione dal romanzo di Charles Dickens, Canto di Natale. In questa storia, Charlie, Itchy e Sasha vestiranno i panni dei tre fantasmi per convincere il perfido Carface a restituire i tributi e i soldi sottratti dalla cassa di beneficenza e destinati alle cure per il piccolo Timmy.

13. Opopomoz (2003)

I tre diavoletto Farfaricchio, Scarapino e Astarotte nel film d'animazione Opopomoz

Tra i cartoni animati di Natale da vedere, non perdetevi questo particolare film d'animazione italiano ambientato a Napoli e diretto da Enzo D'Alò, Opopomoz racconta la storia del piccolo Rocco, geloso dell'imminente nascita del fratellino prevista per il giorno di Natale. Il malefico capo dei diavoletti, Sua Profondità, decide, così di sfruttare i sentimenti di Rocco per il suo tornaconto: convince il bambino che, se entrerà nel presepe e impedirà la nascita di Gesù, anche il fratellino non verrà al mondo.

14. Polar Express (2004)

Una bella scena di Polar Express

Polar Express è un film diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Warner Bros; realizzato con la tecnica del motion capture, la pellicola vede l'attore Tom Hanks interpretare numerosi parti. Durante la notte di Natale, Hero Boy, un ragazzino di dieci anni che non crede nell'arrivo di Santa Claus, viene svegliato da un forte rumore improvviso: un enorme treno a vapore, il Polar Express, si è fermato davanti a casa sua. Per il ragazzo inizierà, così, un magico viaggio verso la casa di Babbo Natale.

Una scena del film Polar Express diretto da Robert Zemeckis

15. Barbie e lo schiaccianoci (2001)

Una scena del film d'animazione Barbie e lo schiaccianoci

Tra i tanti personaggi che costellano il mondo dei cartoni animati di Natale, non poteva certo mancare la mitica Barbie. Ispirato al celebre racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Barbie e lo schiaccianoci racconta la storia di Clara Drosselmeyer, eccellente ballerina rimasta orfana e cresciuta dal ricco nonno. Durante la festa in occasione della Vigilia di Natale, la zia Elizabeth fa dono a Clara di un meraviglioso Schiaccianoci; ciò che la ragazza non sa, però, è che durante la notte l'intrepido schiaccianoci si animerà per difendere la casa da un'improvvisa invasione.