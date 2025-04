Gangs of Milano, stasera su Sky l'episodio speciale con Alessandro Borghi dedicato a Salmo: le anticipazioni

Protagonista assoluto del sesto episodio di Gangs of Milano, in onda stasera su Sky e NOW, è Snake, il personaggio interpretato da Salmo. Al suo fianco anche Alessandro Borghi.

Stasera su Sky alle 21:15, e in streaming solo su NOW, torna la serie originale Gangs of Milano - Le nuove storie del blocco con il quinto e il sesto episodio. E con un appuntamento speciale: il secondo episodio della serata è infatti completamente dedicato a Salmo e vede la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi.

Gangs of Milano: cosa succede nell'appuntamento di venerdì 4 aprile

Nel quinto episodio, che vede la partecipazione, in un cameo tutto da scoprire, di Noyz Narcos, fra i nomi più noti della scena rap italiana, un flashback mostra Lorenzo uccidere Fiorella: Nael era innocente. Bea va da Ludo in ospedale dopo aver rotto con Rosario per il suo atto imperdonabile.

Bea, Ludo e Mahdi si ritrovano come ai vecchi tempi. Rosario si allea con Lorenzo per spostare il carico, ma lui la inganna rubando tutto. Mahdi si consegna alla Kasba, che lo risparmia. Rosario viene rapita dagli uomini che minacciano la Misa, e il trio decide di chiedere aiuto ad una vecchia conoscenza.

Protagonista assoluto del sesto episodio è Snake, il personaggio di Salmo. L'episodio, una storia verticale a lui dedicata interamente, vede nel cast anche Elisa Wong e Alessandro Borghi. In questo esclusivo capitolo, Snake è un latitante ricercato dalla polizia per un tentato omicidio. Si è nascosto in una città-palazzo, un alveare di appartamenti e attività commerciali gestito da una comunità cinese.

Vive nell'attesa che Arturo (interpretato Alessandro Borghi), un pregiudicato della stessa comunità, riesca a procurargli un passaporto nuovo con cui cancellare il suo passato e fuggire con una nuova identità. Ad intralciare il suo piano l'incontro con Li (Lisa Wong), vicina di casa coinvolta in un regolamento di conti criminale. Snake le offre aiuto, e i due finiscono per innamorarsi. Le cose si complicano e Snake dovrà decidere se rinunciare alla sua unica possibilità di lasciare per sempre la città-palazzo in cui aveva trovato rifugio e cambiare vita, o aiutare Li.