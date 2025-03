Gangs of Milano da stasera su Sky e NOW: la trama, il cast, quante puntate andranno in onda

Comincia stasera su Sky e NOW la serie originale Gangs of Milano - Le nuove storie del blocco: ecco la trama, il cast e il numero di puntate con cui farà compagnia al pubblico.

Debutta stasera su Sky Atlantic alle 21:15, e in streaming su NOW, la nuova serie originale Gangs of Milano - Le nuove storie del blocco. Chye altri non è se non la seconda stagione di quella Blocco 181 trasmessa, sempre su Sky, nel 2022.

Da quante puntate è composta Gangs of Milano

Ambientata fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo, la serie, diretta e co-sceneggiata da Ciro Visco, è composta da 8 episodi. Sky li manderà in onda, due per volta, nel corso di quattro puntate, il venerdì in prima serate, e poi in replica, sempre su Sky Atlantic, il sabato e la domenica sera. Il finale di stagione andrà dunque in onda venerdì 11 aprile.

La trama: le nuove storie del blocco

Gangs of Milano

Nel Blocco, criminalità e scontri tra bande rompono l'equilibrio della vita tra i palazzi della periferia di Milano. Da un lato c'è Bea, alla guida della Misa, una pandilla di sole donne che controlla lo spaccio nei locali della Milano bene. Dall'altro Mahdi, che ha preso il comando del Blocco, rilevando il racket degli appartamenti ereditato dallo zio.

In mezzo a loro c'è una banda di ragazzi giovani e sfacciati, la Kasba: multietnica, rumorosa, incontenibile. A guidarli ci sono Zak e Nael, due ventenni di origine araba determinati a farsi strada, nella musica come nella vita, tra esibizioni trap, microcriminalità e scontri con gli abitanti.

Nel mondo dorato della Milano bene invece Ludo sta facendo i conti con i propri fantasmi. Dopo una tragica perdita, di cui si sente responsabile, è tornato a Milano deciso a portare avanti un piano di vendetta pericoloso e distruttivo.

La situazione al Blocco precipita, e Bea e Mahdi si trovano a scontrarsi. Bea deve vendere un grosso carico di coca, con il Blocco presidiato dalla polizia e le continue interferenze di Lorenzo. Mahdi invece si trova suo malgrado coinvolto in una caccia all'uomo che vede opporsi la Kasba e il resto del Blocco. Quando Ludo dimostra di aver bisogno di loro, i tre si uniscono per una nuova avventura, chiedendo aiuto anche a Snake, che latitante, sta cercando di cancellare il suo passato.

Il cast di Gangs of Milano

Gangs of Milano

Laura Osma interpreta Bea, ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla sua pandilla di sole donne, e la voglia di una vita diversa. Alessandro Piavani è Ludo, che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà a Milano con un segreto. Andrea Dodero è Mahdi, che improvvisamente a capo del Blocco, nei nuovi episodi sarà costretto a prendere decisioni dalle ripercussioni drammatiche.

L'esordiente Fahd Triki interpreta Zak, ora al vertice della Kasba, collettivo giovane e caotico come la musica che produce, fra trap, drill e techno. NoèNouh Batita, anche lui esordiente, interpreta Nael, legato a Zak come a un fratello.

In questi nuovi episodi torna Salmo nei panni di Snake, che si è lasciato tutto alle spalle cancellando la sua vecchia identità, ma sente ancora troppo forte il richiamo di quella vendetta che non è finora riuscito ad avere. Sarà proprio Salmo il protagonista assoluto del sesto episodio della serie, BÈN DÀN, dedicato interamente al suo personaggio, che vedrà nel cast anche Elisa Wong e Alessandro Borghi.

Nel cast di Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco anche Alessandro Tedeschi, Tommaso Donadoni e Anna Manuelli, che interpreta Isabella, la fragile sorella di Ludo.