Gambit, Channing Tatum vuole interpretare il supereroe a tutti i costi: "Voglio un'audizione"

Channing Tatum non si arrende e continua a sperare che un giorno potrà interpretare Gambit, il mutante degli X-Men che purtroppo non ha avuto ancora posto al cinema.

Channing Tatum spera ancora che un giorno il suo Gambit possa vedere la luce al cinema, dopo il fallimento dello spin-off di X-Men naufragato nel 2018. L'attore sarebbe disposto perfino a sottoporsi a un'audizione per poter riprendere in mano il personaggio.

In una recente intervista con Variety, Channing Tatum ha rivelato di essere ancora traumatizzato dall'esperienza del progetto fallito al punto che non riesce a guardare nessuno dei successi da record di supereroi della Marvel. A Yahoo Entertainment, invece, confessa che la sua speranza di interpretare Gambit non è mai svanita:

"Mi piacerebbe avere una possibilità, anche se decidessero di inserire Gambit in uno degli altri film Marvel. Vorrei poter fare un'audizione."

Gambit, per Channing Tatum, è sempre stato un progetto a cui ha tenuto molto. Infatti, la sua partecipazione al progetto è nata dal suo amore d'infanzia per il manipolatore di energia cinetica Remy LeBeau, che ha debuttato alla Marvel Comics nel 1986. Purtroppo per diversi problemi il progetto non è mai decollato, soprattutto dopo la fusione di 20Th Century Fox con la Walt Disney Company.

Mentre spera in un ritorno del progetto su Gambit, Channing Tatum continua il suo lavoro: il mese prossimo, andrà a Londra per iniziare le riprese del terzo episodio del franchise di Magic Mike, diretto sempre dal regista Steven Soderbergh: "Sarà pazzesco. Sarà quasi irriconoscibile dagli altri due film in un modo fantastico"_.