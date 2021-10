Channing Tatum sugli addominali di Lenny Kravitz: "Buon Dio, ma cosa mangi?" (FOTO)

Lenny Kravitz ha fatto scalpore mercoledì pomeriggio pubblicando una foto hot sul suo profilo Instagram che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan e, a quanto pare, anche alcune celebrità: una volta visti i suoi addominali, un amico della rockstar, Channing Tatum, ha commentato l'immagine manifestando tutta la sua incredulità nei confronti della forma fisica di Kravitz.

Nello scatto il 57enne indossa un paio di occhiali da sole mentre se ne sta in piedi nella sua cucina con la caffettiera in mano, la camicia sbottonata e i suoi addominali scolpiti in bella vista. La didascalia recita: "14:37. Buon giorno. Tutta la notte in studio ieri sera. 3 album all'orizzonte. Tornare a lavoro. Tanto Amore."

Tatum, la cui corporatura impressionante è impressa nella memoria di tutti i suoi fan grazie a pellicole come "Magic Mike", "Step Up" e "21 Jump Street", è evidentemente rimasto senza parole di fronte al fisico del rocker. "Buon Dio, amico!" ha commentato Channing. "Cosa mangi? Che acqua bevi? Che geni hai? Non è normale. Fai gli addominali tutto il giorno?"

Kravitz ha immediatamente risposto della star hollywoodiana con una battuta: "Amico, sto solo cercando di entrare a far parte del cast del prossimo Magic Mike. Mi puoi raccomandare a qualcuno?". A giudicare dal numero di like che ha ricevuto il commento sono in molti i fan che pagherebbero il biglietto per vedere Lenny al cinema.