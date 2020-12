Wonder Woman: Gal Gadot fu sottoposta ad un intervento chirurgico dopo il film

Ora che Wonder Woman 1984 è stato finalmente rilasciato, Gal Gadot ha parlato dell'operazione alla schiena di cui ha avuto bisogno nel 2017, dopo la fine delle riprese di Wonder Woman. La Gadot ha recitato per la prima volta nei panni della supereroina in Batman v Superman: Dawn of Justice e ora ha al suo attivo anche due film indipendenti di Wonder Woman.

Nonostante i molteplici ritardi dovuti alla pandemia di coronavirus, Wonder Woman 1984 è ora nelle sale cinematografiche e in streaming su HBO Max. Il film, presentato in anteprima con recensioni contrastanti, riprende la narrazione diversi decenni dopo l'ambientazione di Wonder Woman e segue la sua missione di abbattere Maxwell Lord, un malvagio uomo d'affari interpretato da Pedro Pascal.

L'attrice ha recentemente parlato con iHeartRadio a proposito della pellicola e delle ferite che ha subito per aver interpretato il ruolo. La Gadot ha spiegato che la produzione ha deciso di girare Wonder Woman e Justice League nello stesso anno, lo stesso anno in cui ha dato alla luce sua figlia Maya.

Durante il tuor promozionale di Wonder Woman l'attrice aveva una grave ernia alla schiena ed era molto limitata in quello che poteva fare. Ha spiegato: "Per tutta la durata del tour, sei settimane, non potevo sedermi. Potevo solo sdraiarmi o stare in piedi. Date un'occhiata alle mie interviste... sono sempre in piedi."

Durante la premiere la Gadot era in sala operatoria. Sfortunatamente le sue ferite non sono finite qui, poiché ha aggiunto di essersi fatta male anche al collo e alla spalla durante le riprese di Wonder Woman 1984: "È quello che è. È un ruolo molto fisico, è come se gli stunt e le acrobazie fossere un altro personaggio che devo interpretare e questo ovviamente ha un costo."

L'attrice israeliana è considerata da tutti una fantastica Wonder Woman e conoscere le ferite che ha subito a causa del ruolo non fa che aumentare l'ammirazione e il rispetto che il pubblico nutre nei suoi confronti. Mentre i fan attendono con impazienza notizie di Wonder Woman 3, la performance della Gadot in Wonder Woman 1984 e i suoi infortuni confermano il suo status di supereroe.