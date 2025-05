Gal Gadot e Matthias Schoenaerts a caccia di Nazisti nel revenge thriller bellico Ruin, diretto da Niki Caro

L'israeliana Gal Gadot e il belga Matthias Schoenaerts saranno protagonisti del revenge thriller post-bellico Ruin, diretto dalla regista di Mulan Niki Caro. La sceneggiatura firmata dagli autori di Eternals Kaz Firpo e Ryan Firpo ha guidato la Black List dei migliori script senza produttore nel 2017 per poi essere acquisita da Marc Butan di MadRiver Pictures, che produrrà con Jaron Varsano e Gal Gadot con la loro compagnia Pilot Wave Motion Pictures e con Niki Caro.

Ruin è ambientato nella Germania del secondo dopoguerra e segue una prigioniera di un campo di concentramento appena rilasciata (Gal Gadot) che è costretta a stringere un'improbabile alleanza con un soldato tedesco (Mathias Schoenaerts) per vendicarsi di una squadra delle SS naziste.

Gillian Hormel di Ludascripts e Mary Aloe di Aloe Entertainment, insieme a Kaz Firpo e Ryan Firpo, sono i produttori esecutivi. Evan Powell supervisionerà la produzione per MadRiver.

Un primo piano di Matthias Schoenaerts

La guerra torna al centro di una nuova pellicola

Niki Caro non è nuova al tema della Second Guerra Mondiale, avendo diretto il dramma sull'Olocausto La signora dello zoo di Varsavia, interpretato da Jessica Chastain. Il suo debutto alla regia, _La ragazza delle balese, ha fruttato a Keisha Castle-Hughes il ruolo di interprete più giovane nominata agli Oscar come miglior attrice. Inoltre, ha diretto Charlize Theron e Frances McDormand in North Country.

Dopo aver interpretato la Regina Cattiva di Biancaneve nel reboot live-action Disney di Mark Webb, Gal Gadot è attualmente impegnata nelle riprese di The Runner. Presto la vedremo nell'action thriller di Julian Schnabel Hand of Dante.

Matthias Schoenaerts sta attualmente girando il cinecomic DC Supergirl: Woman of Tomorrow, a partire dal 2 luglio lo rivedremo su Netflix in The Old Guard 2.