Rachel Zegler e Gal Gadot dopo Biancaneve si riuniranno nell'MCU?

In base alle ultime indiscrezioni circolate online, Rachel Zegler e Gal Gadot, protagoniste di Biancaneve, sarebbero entrambe nel mirino dei Marvel Studios per partecipare al Marvel Cinematic Universe.

Nonostante la delusione al botteghino per il risultato di Biancaneve, che ha incassato soltanto 86,1 milioni di dollari a livello globale e ha ricevuto recensioni perlopiù negative.

Le presunte tensioni tra Rachel Zegler e Gal Gadot

Nelle ultime settimane sono usciti diversi articoli che segnalavano un pessimo rapporto tra le due star del film e in diversi casi Rachel Zegler è stata accusata di aver contribuito al fallimento del film a causa delle sue dichiarazioni e post sui social.

Rachel Zegler in una scena di Biancaneve

Al di là delle presunte tensioni, Gal Gadot è stata parecchio criticata per la sua performance nel film, a differenza di Rachel Zegler, la cui interpretazione di Biancaneve è ritenuta una delle parti meglio riuscite del lungometraggio di Marc Webb.

Il possibile ingresso di Rachel Zegler e Gal Gadot nel Marvel Cinematic Universe

Un insider ha svelato che Marvel avrebbe intenzione di coinvolgere le due star nei prossimi progetti:"Le star di Biancaneve, Rachel Zegler e Gal Gadot, sono entrambe prese in considerazione per ruoli importanti nell'MCU".

Rumor di questo tipo ormai sono diventati una consuetudine negli ultimi anni e certamente i Marvel Studios hanno una lunga lista di attori e attrici che potrebbero essere inclusi nel franchise.

Gal Gadot in Wonder Woman 1984

Entrambe le attrici hanno esperienza nel mondo del cinecomic; Rachel Zegler ha interpretato Anthea in Shazam! Furia degli dei, mentre Gal Gadot ha ricoperto il ruolo di Diana Prince/Wonder Woman in diversi progetti del DC Extended Universe, ormai alle spalle dopo l'avvio del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, nel quale l'attrice israeliana non dovrebbe comparire.