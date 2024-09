Supergirl: Matthias Schoenaerts ottiene una parte da villain

Matthias Schoenaerts avrà la parte di un villain nel film Supergirl, prodotto da Warner Bros e DC.

Il progetto fa parte della Fase 1 del nuovo DC Universe che sta venendo delineata da James Gunn e Peter Safran.

Il nuovo film DC

L'eroina al centro della trama di Supergirl sarà interpretata da Milly Alcock, protagonista recentemente della serie House of the Dragon. Il personaggio di Kara debutterà in un altro progetto targato DC prima di essere assoluta protagonista di un film.

Il lungometraggio si baserà in parte sul fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow firmato nel 2022 da Tom King, con le illustrazioni di Bilquis Evely. La sceneggiatura sarà firmata da Ana Nogueira.

Matthias Schoenaerts avrà un ruolo da villain nell'atteso film che sarà diretto dal regista Craig Gillespie e debutterà nelle sale americane il 26 giugno 2026.

Supergirl: Woman of Tomorrow, tutto quello che sappiamo sull'atteso film DC

Il possibile villain

Nelle notizie che anticipavano il possibile coinvolgimento di Schoenaerts nel film si era parlato del possibile villain che dovrebbe essere affidato all'attore.

Schoenaerts sarà coinvolto nel film della DC

Le indiscrezioni parlavano della possibile presenza nella storia di Krem, uno spietato pirata killer responsabile di aver ucciso il padre di Ruthye Marye Knoll e di aver scatenato l'ira di Kara Zor-El scoccando una freccia contro Krypto.

Attualmente la produzione non ha però svelato ufficialmente i dettagli del ruolo affidato all'attore che è stato recentemente protagonista della serie The Regime accanto a Kate Winslet, andata in onda sugli schermi di Sky e NOW.

Supergirl dovrebbe seguire Kara mentre viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno insieme a Krypto, il Supercane. Lungo la strada i due compieranno incontri inaspettati.