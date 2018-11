Gal Gadot, Wonder Woman si trasforma in Batman per Halloween

Marica Lancellotti

Per la festa di Halloween Gal Gadot ha pensato bene di prendere una pausa non solo dal set di Wonder Woman 1984 ma anche dal personaggio che l'ha resa celebre. La star di Wonder Woman ha condiviso su Instagram una sua foto con indosso la maschera di Batman!

Lo scatto in bianco e nero è del fotografo di scena Clay Enos e risale agli ultimi giorni di riprese sul set di Justice League, come la stessa attrice ha confermato nel testo del post. Dimostrando anche di conoscere bene il collega supereroe, tanto da citare una delle sue frasi celebri: "I'm Batman". Naturalmente la maschera, che è stata progettata per Ben Affleck, è troppo grande per Gal Gadot, ma il suo sorriso appena accennato risulta comunque assolutamente riconoscibile anche attraverso un copricapo di qualche taglia in più.

Può una semplice foto scherzosa aver fatto già nascere teorie sul futuro di Batman al cinema? Ebbene sì, più o meno: c'è stato chi, tra i commenti, ha iniziato a fantasticare su Gal Gadot nei panni del Cavaliere Oscuro! Il destino del Batman di Ben Affleck sul grande schermo, infatti, è ancora piuttosto nebuloso (anche se la Warner non sembra avere, in realtà, alcuna intenzione di portare avanti nessun progetto legato al nome di Affleck). L'unica certezza è che al momento il regista Matt Reeves stia lavorando al nuovo cinecomic The Batman che porterà in scena, però, un Uomo Pipistrello più giovane rispetto a quello di Batman v Superman e Justice League.

La risposta alla domanda se Gal Gadot prenderà il posto di Ben Affleck sotto il mantello e la maschera del Cavaliere Oscuro è, naturalmente, no. Anche perchè l'attrice è impegnata sul set di Wonder Woman 1984, sequel del fortunato Wonder Woman, atteso nelle sale di tutto il mondo il 5 giugno del 2020, stesso anno in cui è prevista l'uscita di The Batman. Per altri dettagli sul film con l'attrice israeliana, vi invitiamo a leggere tutto quello che sappiamo su Wonder Woman 2.