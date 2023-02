Gael Garcia Bernal affianca Nicole Kidman nel thriller Holland, Michigan

Gael García Bernal si unisce a Nicole Kidman nel thriller Prime Video Holland, Michigan. Mimi Cave dirige il film, descritto come un "thriller in stile Hitchcock che coinvolge segreti celati in una città del Midwest", come rivela l'Hollywood Reporter.

Andrew Sodroski iha fiirmato la sceneggiatura che vedrà Nicole Kidman anche in veste di produttrice con la sua compagnia Blossom Films. Tra i produttori anche Peter Dealbert e Kate Churchill.

Gael García Bernal nella prima foto di Cassandro, film sul wrestler gay Saúl Armendáriz

Gael García Bernal torna a collaborare con Amazon dopo il biopic Cassandro, dedicato al celebre wrestler omosessuale Saúl Armendáriz, presentato in anteprima nel programma del Sundance 2023. Tra i prossimi impegni dell'attore figura la serie Hulu La Máquina, interpretata anche da Eiza González e Diego Luna.

Holland, Michigan faceva parte della Black List del 2013, l'elenco delle sceneggiature più interessanti non ancora portate sul grande schermo. Andrew Sodroski (Manhunt) era l'autore del progetto che racconta alcuni segreti che animano una città del Midwest, con un'atmosfera in stile Hitchcock.