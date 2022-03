Futurama: John DiMaggio riprenderà il ruolo di Bender nel revival

Futurama tornerà sugli schermi di Hulu con un revival e John DiMaggio, dopo delle accese negoziazioni con i produttori, darà nuovamente voce a Bender.

L'attore, con un comunicato ha confermato il suo ritorno in occasione delle venti puntate inedite.

John DiMaggio ha dichiarato: "Sono ritornato, baby! Sono così dannatamente grato per l'amore e il sostegno dei fan e dei colleghi durante tutto questo tempo (in particolare di mia moglie, Kate) e non vedo l'ora di ritornare a lavorare con la mia famiglia di Futurama".

L'attore ha così ribadito: "#Bendergate è ufficialmente finito, quindi rimettetelo su uno scaffale dietro le decorazioni di Natale, o forse in un cassetto della cucina con tutta l'altra spazzatura che ci mettete lì, come una vecchia colla folle inutilizzabile, o forse persino in un barattolo in cui salvate i peti. Qualsiasi cosa vi faccia stare a galla, non mi importa, avete capito il concetto. Sono tornato, baby! Date un morso al mio sedere metallico scintillante!".

DiMaggio ha dato voce anche a numerosi personaggi secondari, oltre a Bender. Nel cast di doppiatori della serie originale ci sono Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Torn, Phil LaMarr e David Herman.

Futurama racconta la storia di un ragazzo che consegna le pizze e si ritrova, per errore, a essere congelato, risvegliandosi così dopo 1.000 anni. Fox aveva cancellato la serie nel 2003 e cinque anni dopo Comedy Central aveva ordinato la realizzazione di tre stagioni inedite.