Futurama 13: Bender contro Godzilla nel trailer dei nuovi episodi in arrivo in streaming

Hulu ha diffuso in streaming il trailer della 13esima stagione di Futurama, la serie fantascientifica di Matt Groening che da qualche anno è stata protagonista di un rilancio sulla piattaforma Disney+.

Tutti e 10 gli episodi saranno trasmessi in streaming sulla piattaforma digitale il 15 settembre prossimo; secondo la trama, nei prossimi episodi "Bender è fuori controllo! Un vulcano sta per esplodere! Fry affronta un rivale per l'amore di Leela! E il dottor Zoidberg sta salendo al cielo?! L'eccitazione potrebbe essere troppo forte!".

Lo show è tornato per la sua seconda serie nel luglio 2023 su Hulu dopo una pausa di 10 anni. La serie è stata trasmessa per la prima volta su Fox nel 1999, poi è tornata per la quinta stagione su Comedy Central dopo una pausa di sei anni. Dopo cinque stagioni su quel canale, lo show ha trascorso altri 10 anni nella camera criogenica prima di tornare in vita su Hulu. La tredicesima stagione segna la terza uscita della sitcom animata sullo streamer.

Futurama 11: una scena della serie

Qual è la storia della sit-com animata di Matt Groening?

Futurama, creata da Matt Groening, autore dei Simpson, è ambientata nel 31° secolo a New New York, una città futuristica costruita sulle rovine dell'attuale Grande Mela. Segue le vicende di Philip J. Fry, un ragazzo che consegna pizze a domicilio che viene congelato in una camera criogenica nell'anno 2000 e si risveglia 1.000 anni dopo, poco prima dell'anno 3000.

Ben presto diventa amico intimo di Leela, una mutante con un occhio solo proveniente dalle fogne; Bender, un robot rozzo e fumatore di sigari; il professor Farnsworth, uno scienziato pazzo e discendente di Fry; Conrad, un contabile giamaicano; il dottor Zoidberg, un medico decapodiano dall'aspetto simile a un'aragosta; e Amy Wong, una svampita studentessa di astrofisica.

Groening ha creato Futurama e ha sviluppato la serie con David X. Cohen. Sono produttori esecutivi insieme a Ken Keeler e Claudia Katz. Il cast di doppiatori include Billy West, Katey Sagal, John DiMaggio, Maurice LaMarche, Phil LaMarr, Lauren Tom e altri.