Futurama 13: Hulu annuncia la data di uscita e cambia la strategia di rilascio degli episodi

I fan di Futurama possono iniziare il conto alla rovescia: la stagione 13 debutterà su Hulu il 15 settembre 2025. Ma la vera novità è un'altra. A differenza delle due stagioni precedenti, che erano state distribuite con cadenza settimanale, questa volta la piattaforma rilascerà in un colpo solo tutti e dieci gli episodi. Un cambiamento significativo nella strategia di distribuzione che sembra rispondere alla crescente domanda di binge-watching da parte del pubblico.

La decisione di pubblicare l'intera stagione contemporaneamente potrebbe rappresentare un test per valutare nuovi modelli di fruizione, soprattutto per serie già consolidate con un fandom affezionato e attivo. Hulu, che ha riportato in vita lo show nel 2023, continua così a puntare su uno dei suoi titoli animati di punta.

Una stagione che promette caos, risate e assurdità

La sinossi ufficiale della nuova stagione, rilasciata insieme all'annuncio, lascia intuire che ne vedremo delle belle: "Bender è fuori controllo! Un vulcano minaccia di esplodere! Fry si trova a competere con un misterioso rivale per il cuore di Leela! E il Dr. Zoidberg... potrebbe davvero ascendere al cielo? L'eccitazione potrebbe raggiungere livelli ingestibili!"

Simpsorama: un'immagine dell'episodio crossover tra I Simpson e Futurama

Il tono surreale e sopra le righe è quello che ha reso Futurama un classico dell'animazione per adulti, capace di mescolare comicità, fantascienza, satira e persino momenti commoventi in un equilibrio unico nel panorama televisivo.

Anche per questa nuova stagione, il cast originale dei doppiatori è confermato: Billy West (Fry), Katey Sagal (Leela), John DiMaggio (Bender), Maurice LaMarche, Tress MacNeille, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman torneranno a dare voce agli iconici personaggi della Planet Express.

Dietro le quinte ritroviamo invece i creatori storici della serie: Matt Groening (già padre de I Simpson) e David X. Cohen, affiancati dai produttori esecutivi Ken Keeler e Claudia Katz.

Futurama: il poster della stagione 11

Lanciata originariamente nel 1999 su Fox, Futurama racconta le avventure di Philip J. Fry, un fattorino di New York che, dopo essere stato ibernato per errore, si risveglia nell'anno 3000. Tra robot bevitori, alieni disadattati e scienziati pazzi, la serie ha conquistato milioni di fan grazie al suo umorismo tagliente e alla sua sorprendente profondità emotiva.

Dopo l'interruzione su Fox, la serie ha avuto una seconda vita su Comedy Central dal 2010 al 2013, per poi tornare ancora una volta nel 2023 su Hulu, che ha ordinato nuove stagioni nel quadro di un più ampio rilancio dei suoi contenuti animati originali.

Nonostante il passare degli anni, Futurama continua a ottenere ottimi risultati. Secondo i dati Nielsen, la serie si è piazzata nella Top 10 degli originali in streaming del 2024, segno evidente che l'interesse verso l'universo creato da Groening è tutt'altro che svanito.