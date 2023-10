Furiosa: il prequel di Mad Max: Fury Road verrà presentato a Cannes 2024?

Furiosa, il film prequel di Mad Max: Fury Road, potrebbe essere presentato al Festival di Cannes 2024, dove George Miller ha presentato i suoi progetti più recenti.

Il progetto targato Warner Bros potrebbe quindi puntare a replicare il successo del precedente capitolo della saga che nel 2015 ha incassato 374 milioni di dollari e ha ottenuto 10 nomination agli Oscar.

I piani per il prequel

Il film Furiosa ha come protagonista Anya Taylor-Joy nella versione giovanile del personaggio interpretato in precedenza da Charlize Theron. Nel cast c'è anche Chris Hemsworth in una parte da villain.

Furiosa, Chris Hemsworth pensa che il prequel di Mad Max sia "la miglior esperienza della sua carriera"

George Miller è coinvolto come regista e produttore dell'atteso progetto.

Thierry Fremaux, direttore del festival di Cannes, ha dichiarato: "Abbiamo un ricordo straordinario della première mondiale di Fury Road a Cannes. Sarebbe meraviglioso accoglierli ancora con Furiosa, specialmente considerando che George Miller è stato un meraviglioso presidente di giuria nel 2016. So che sta lavorando al film e spero sarà a Cannes".