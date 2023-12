Furiosa: uno sguardo ravvicinato ad Anya Taylor-Joy nel poster ufficiale

Nelle ultime ore è stato diffuso online un nuovo poster ufficiale di Furiosa: A Mad Max Saga, il film diretto da George Miller, che mostra uno sguardo ravvicinato alla protagonista Anya Taylor-Joy.

Dopo l'uscita del trailer, Chris Hemsworth ha discusso della sua interpretazione nei panni del villain Dementus e ha espresso il suo entusiasmo per il film: "Sono rimasto davvero estasiato. Quando fai un film action spesso ti trovi a provare cose diverse, sperimentando e cercando di rendere la sequenza il più impressionante e spettacolare possibile."

Anya Taylor-Joy: "Furiosa e Peach sono i miei due personaggi con più cose in comune"

George Miller svela i primi dettagli su Furiosa: A Mad Max Saga al CCXP: "Sarà un film spettacolare"

Furiosa: A Mad Max Saga - una scena del film

George Miller è salito sul palco del CCXP per presentare Furiosa: A Mad Max Saga e svelare i primi dettagli sul film prequel di Mad Max: Fury Road del 2015. "Non si tratta di un film nato per caso, quanto dal bisogno di spiegare il mondo di Fury Road che, sostanzialmente, si svolge nell'arco di tre giorni e due notti. La mia intenzione è far comprendere come siamo arrivati ad avere quel mondo", spiega Miller.

Il regista poi aggiunge: "Nella mia testa c'è anche la storia alla base del Coma Doof Warrior, il suonatore di chitarra. Come può un cieco che può solo suonare la chitarra sopravvivere in una terra devastata dove tutti conducono un'esistenza così estrema? Com'è riuscito a diventare quello che è? In pratica, abbiamo realizzato delle storie per ogni personaggio di Fury Road."