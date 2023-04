Anya Taylor-Joy: "Furiosa e Peach sono i miei due personaggi con più cose in comune"

Anya Taylor-Joy, stella promettente nel panorama di Hollywood, ha prestato la sua voce all'iconico personaggio della principessa Peach in Super Mario Bros. Il Film, ma al tempo stesso vestirà anche i panni di Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road. Ma i due personaggi, pur essendo diametralmente opposti, possono avere delle somiglianze?

Ne ha parlato in una recente intervista ai microfoni di Digital Spy: "Stavo realizzando Furiosa e al tempo stesso facendo anche questo. E mi sono detta che era una cosa molto interessante e al tempo stesso bizzarra che i due personaggi della mia filmografia che avessero più cose in comune fossero la principessa Peach e Furiosa. Sono entrambe molto brave a guidare una moto e non si fermando davanti a nulla per raggiungere i loro obiettivi".

Anya Taylor-Joy ha poi aggiunto: "E questo è tutto quello che posso dire senza finire nei guai".

Furiosa ruoterà attorno alla storia delle origini del personaggio interpretato da Charlize Theron, rapita dal posto che considera casa sua e trascinata in un contesto di guerra e conflitti di potere da una grande orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus.

A quanto pare Anya Taylor-Joy, 26 anni, ha realizzato da sola gli stunt su quattro ruote seppure non abbia ancora preso la patente: "Ovviamente non posso guidare sull'autostrada, non posso parcheggiare, ma riesco a fare un giro di 180 gradi in un camion. Non ho ancora la patente di guida e prima o poi la prenderò, ma mi sono divertita molto sul set del film perché erano tutti veicoli realizzati appositamente dallo staff artistico di Mad Max"