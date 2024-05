Furiosa: A Mad Max Saga, ecco come hanno imbruttito Chris Hemsworth: oltre 4 ore di trucco

In confronto, il processo per trasformarsi in "Fat Thor" in Avengers: Endgame sembra una passeggiata

Manca sempre meno all'uscita di Furiosa: A Mad Max Saga, in cui oltre a ritrovare il personaggio principale stavolta interpretato da Anya Taylor-Joy, introdurrà personaggi originali come Dementus, che ha il volto di un irriconoscibile Chris Hemsworth.

Dementus segue le orme di Lord Humungus, Immortan Joe e Rictus Erectus, ma cosa porterà di nuovo questo villain? "È un individuo piuttosto orribile", aveva dichiarato Hemsworth in precedenza. "Durante l'intero film ci siamo sempre chiesti: 'È malvagio, ok, ma quali sono le sue reali intenzioni?'. Non si tratta solo di follia sadica. Ha uno scopo reale, gli ingranaggi stanno girando, lui sta tramando e pianificando ed è dieci passi avanti a tutti gli altri. Penso che sia così che vede se stesso".

Le sessioni al trucco

Nelle ultime ore, Hemsworth ha condiviso sui suoi profili social il video della sessione di trucco alla quale si è sottoposto praticamente ogni giorno prima di recarsi sul set. Il video è esemplificativo della complessità del trucco del personaggio che ha richiesto sessioni di circa quattro ore.

"Entrambi gli attori (Hemsworth e Taylor-Joy) dovevano affrontare tre o quattro ore di trucco, a seconda del look da adottare per il periodo del film. C'è una quantità giustificata di rabbia repressa per il fatto di dover stare fermi così a lungo, che poi si può riutilizzare per aggiungere qualcosa al personaggio", ha spiegato George Miller.

Cosa racconta Furiosa: A Mad Max Saga

"Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa".

Il film arriverà nelle sale italiane il 23 maggio 2024.