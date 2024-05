Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy ha solo 30 battute: 'Sul set non ho parlato con nessuno per mesi'

Proprio come Fury Road, anche questo nuovo film della saga non sarà infarcito di dialoghi

Nella sua ultima intervista per il Telegraph, George Miller ha dichiarato che Anya Taylor-Joy ha sole 30 battute di dialogo nell'arco di Furiosa: A Mad Max Story, con l'attrice che ha confermato la cosa nella sua nuova intervista al New York Times.

Infatti, Taylor-Joy ha raccontato di aver trascorso "mesi" sul set del film senza pronunciare una sola riga di dialogo, aggiungendo: "Non sono mai stata così sola come nel periodo in cui ho fatto quel film. Non voglio entrare troppo nel merito, ma tutto quello che pensavo sarebbe stato facile è stato difficile".

Quando le è stato chiesto cosa si è rivelato più difficile del previsto sul set di Furiosa, l'attrice ha risposto: "Prossima domanda, scusa. Parliamone tra 20 anni".

Furiosa: A Mad Max Saga - Anya Taylor-Joy in una foto del prequel

La rabbia di Furiosa

Una cosa di cui Taylor-Joy ha potuto parlare chiaramente è che Furiosa aveva bisogno di un momento di rabbia femminile sullo schermo, anche se Miller si è concentrato sul renderla il più interna possibile.

"Voglio premettere al 100% che amo George e che se devi fare una cosa del genere, vuoi essere nelle mani di qualcuno come George Miller", ha continuato Taylor-Joy. "Ma lui aveva un'idea molto, molto rigida dell'aspetto da guerra di Furiosa e mi ha permesso di giocare con gli occhi per gran parte del film. Mi diceva 'bocca chiusa, nessuna emozione, parla con gli occhi'. Tutto qui, è tutto quello che hai'".

"Sono una convinta sostenitrice della rabbia femminile", ha aggiunto Taylor-Joy, sottolineando di essersi stancata dei personaggi femminili nei film che spesso sopportano le difficoltà e riescono a versare una sola lacrima. Furiosa meritava un'esplosione di emozioni.

"Siamo animali e c'è un momento in cui qualcosa scatta", ha spiegato Taylor-Joy. "C'è un urlo in quel film, e non sto scherzando quando vi dico che ho lottato per quell'urlo per tre mesi. Con George non è stato facile".

Taylor-Joy ha sottolineato che ogni volta che ha avuto un appunto su Furiosa, si è assicurata che fosse sempre una "conversazione" con Miller e "non sono mai stata insolente in alcun modo... alla fine questa è la sua visione. Io posso presentare tutto quello che ho, ma la sua parola è quella che vale".