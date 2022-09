Full Circle, anche Dennis Quaid nel cast della miniserie HBO Max di Steven Soderbergh

Continua a crescere il cast di Full Circle: Dennis Quaid si unisce alla nuova serie televisiva della piattaforma streaming HBO Max targata Steven Soderbergh.

Un'altra star si aggiunge al sempre più nutrito cast di Full Circle, il progetto televisivo di Steven Soderbergh che farà il suo debutto su HBO Max.

Come riporta anche Deadline, dopo l'attrice di Homeland e Il Serpente dell'Essex Claire Danes, la star di Joker e Atlanta Zazie Beetz e l'attore di The Mandalorian e Santa Clarita Diet Timothy Oliphant, adesso anche l'interprete di Lontano dal Paradiso e The Day After Tomorrow Dennis Quaid è entrato a far parte dell'ensemble nei panni, si pensa, di uno chef televisivo molto famoso il cui nipote è vittima di un rapimento.

Al momento sappiamo ben poco su Full Circle, se non che sarà una miniserie prodotta e diretta da Soderbergh e che avrà una sceneggiatura scritta da Ed Solomon (già collaboratore del regista in occasione di uno dei suoi ultimi progetti, No Sudden Move), e che la storia "seguirà l'indagine di un rapimento fallito, che nel mentre porterà alla luce diversi segreti da tempo sepolti che connettono molteplici personaggi e culture nella New York dei giorni nostri".

Per ora, dunque, non siamo ancora a conoscenza di una potenziale data d'uscita per la serie, ma vi terremo informati.