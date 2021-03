Fulci Talks, clip esclusiva del documentario sul regista Lucio Fulci di Antonietta De Lillo

Fulci Talks è stato presentato in anteprima al Noir in Festival 2021: ecco in esclusiva una clip del documentario di Antonietta De Lillo disponibile dal 10 marzo sulla piattaforma CGdigital.it e su Chili.

Fulci Talks, il documentario di cui vi presentiamo una clip esclusiva, è un omaggio della regista Antonietta De Lillo a Lucio Fulci ed è disponibile dal 10 marzo sulla piattaforma www.cgdigital.it e su Chili.

Nella clip che potete vedere sopra, Lucio Fulci parla del confronto dei generi perché "anche la storia più stupida deve essere raccontata attraverso la tua esperienza". Citando Quentin Tarantino aggiunge "Bisogna saccheggiarli i generi perché non è che uno fa genere. Io ho visitato tutti i generi nella mia carriera".

Fulci Talks, l'ultimo lavoro della regista Antonietta De Lillo, ci restituisce in maniera incorrotta e diretta la straordinaria esperienza di un'anima schietta che ha vissuto di cinema, precursore e geniale innovatore di linguaggi, oggi autore cult, ieri regista di serie B non riconosciuto dalla critica. Il documentario è stato presentato in anteprima assoluta al 30° Noir in Festival, in occasione dell'omaggio al Maestro Lucio Fulci e sarà disponibile On Demand sulla piattaforma www.cgdigital.it e su Chili.

Fulci Talks: l'assoluta verità di Lucio Fulci nell'intervista uncut di Antonietta De Lillo

Fulci Talks è una cavalcata attraverso tutto il cinema del maestro "terrorista del genere", dalla commedia al thriller, dagli spaghetti western all'horror, e un viaggio nel cinema italiano e internazionale che ha conosciuto, amato e a volte anche criticato senza peli sulla lingua. Antonietta De Lillo, a 30 anni di distanza dalla lunga intervista a Lucio Fulci curata insieme al critico Marcello Garofalo, riporta alla luce questo materiale raro e prezioso e realizza il ritratto inedito di un grande e raffinato artigiano del cinema nel momento in cui vede finalmente la critica riconoscere alle sue pellicole lo status di film cult, che diventeranno punti di riferimento per un'intera generazione di registi e spettatori.

"Lucio Fulci ha una cultura cinematografica a 360° e una straordinaria ironia. Non aveva paura di dire cosa gli piaceva e cosa non gli piaceva, facendo nomi e cognomi. Le sue parole in alcuni momenti sembrano rivolgersi direttamente a noi e al nostro presente" afferma Antonietta De Lillo, autrice poliedrica e indomita che con la sua Marechiarofilm - factory tutta al femminile - produce e distribuisce opere la cui sperimentazione anche produttiva sono un unicum nel panorama italiano.

Una sintonia dunque, quella tra Lucio Fulcie De Lillo, che pur nella distanza di ispirazione e stile tra i due autori trova la sintesi in questa 'intervista' che vuole inizialmente apparire classicamente composta per essere invece sporcata, disturbata da effetti speciali, da incursioni di backstage, una mise en abyme a tratti ipnotica, eppure scandita da un ritmo tipico di De Lillo.