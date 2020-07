Da Frozen a La Sirenetta, i collegamenti tra alcuni classici Disney secondo i fan

Il nostro UltraPop Festival ha dato vita a qualcosa di magico e onirico, proprio come un film Disney: durante la discussione riguardo alle opere della casa produttrice di Topolino, il pubblico ha dato vita a svariati collegamenti tra i cartoni animati, da quelli classici ai più recenti, tra cui Tarzan e Rapunzel.

Che Disney faccia sognare, lo sapevamo già, ma che il nostro UltraPop Festival potesse essere teatro di trame, sottotrame e intrighi, non l'avremmo mai detto. Eppure sul nostro canale twitch, abbiamo assistito a una vera rivelazione, scoprendo (o dando vita) a richiami tra i vari capolavori Disney. Vi raggruppiamo i collegamenti più interessanti:

Frozen - Tarzan

Elsa e Anna, le eroine di Frozen

I genitori di Tarzan potrebbero essere gli stessi di Elsa e Anna. Infatti, la coppia reale aveva affrontato un viaggio in nave, che gli era costata la vita a causa di un naufragio, lasciando le due piccole sorelle da sole. Ma i fan avrebbero trovato alcuni richiami a prova del fatto che non sia andata del tutto così: i genitori delle due probabilmente si salvano e raggiungono un'isola, dove nasce il loro fratello, Tarzan.

Tarzan - Rapunzel

Flynn e Rapunzel con Maximus nel cartoon Rapunzel - L'intreccio della torre

Dopo aver scoperto il legame di sangue tra Tarzan, Anna ed Elsa, i fan hanno anche ricostruito i collegamenti per unire le storie di Tarzan con quella di Rapunzel: i genitori di Anna ed Elsa, nonché i genitori di Tarzan, sarebbero stati in viaggio sulla nave naufragata, per prendere parte al matrimonio di Rapunzel, che sarebbe anche apparsa in un cameo dell'incoronazione di Frozen.

Rapunzel - La Sirenetta

In tutto questo, come si potrebbe unire a questi collegamenti già così contorti (anche se effettivamente ben incastrati)? la Sirenetta Ariel incapperebbe nel relitto dei genitori di Elsa e Anna, nuotandoci dentro.

La Sirenetta - Hercules

Una scena del film d'animazione La sirenetta

Questa teoria escogitata dai fan proviene non tanto da stratagemmi, ma dallo studio: viene esplicitamente detto, nella serie tv della Sirenetta, che il padre di Ariel è figlio di Poseidone (come se il Tridente non fosse bastato a confermarlo, simbolo della divinità marina). Ma essendo Ariel, quindi, nipote di Poseidone e Hercules essendo figlio di Zeus, questo vuol dire che loro sono imparentati.

BONUS: Il Re Leone

Il Re Leone: Simba adulto

Oltre ai vari collegamenti tra i capolavori Disney, nella nostra chat è stato bello poter assistere all'affetto da parte del pubblico nei confronti della versione animata de Il re leone, poiché alla visione dell'intro del cartone animato, alcuni utenti hanno "cantato" la canzone di Ivana Spagna, a sostegno dell'apprezzamento nei confronti dell'originale rispetto al live action. Anche Julie Hall, ospite della nostra intervista, ha commentato: "Il live action de Il Re Leone è eccessivo realismo, un documentario con la storia del Re leone. Ma realismo non vuol dire per forza che sia bello. Tuttavia mi aspetto moltissimo dal live action di Mulan e mi piacerebbe forse vedere il live action di Rapunzel, classico che adoro"