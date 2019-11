Frozen II - Il Regno di Arendelle, primo weekend da record nelle sale USA

Frozen II - Il Segreto di Arendelle, il sequel del film animato campione d'incassi, sembra destinato ad avere un primo weekend da record ai box office americani grazie a un esordio che fa presupporre un incasso totale nei primi giorni in grado di arrivare anche a 120-125 milioni di dollari.

Il film Frozen 2, nella giornata di venerdì, ha incassato 42 milioni di dollari sul mercato americano e dovrebbe quindi diventare il progetto animato con il miglior esordio nel mese di novembre di sempre raggiungendo quota 120-125 milioni nei prossimi giorni.

Alla regia del sequel - di cui potete leggere la nostra rencesione di Frozen II - Il Segreto di Arendelle - ci sono ancora Chris Buck e Jennifer Lee, alla guida di un progetto che vede coinvolti in veste di doppiatori nella versione originale Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad, e Ciarán Hinds. Tra le new entry nel cast quelle di Sterling K. Brown, Evan Rachel Wood, Alfred Molina, Martha Plimpton, Jason Ritter, Rachel Matthews e Jeremy Sisto.

Il sequel di Frozen distribuito nei cinema italiani dal 27 novembre, avrà una colonna sonora firmata da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, vincitori dell'Oscar per la Miglior canzone originale (Let It Go/All'Alba Sorgerò) del primo capitolo Frozen - Il regno di ghiaccio.

Nella versione italiana del film Frozen II - Il segreto di Arendelle Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis torneranno a prestare le proprie voci rispettivamente a Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.