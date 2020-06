Frozen 3: Josh Gad parla della possibilità che venga realizzato il sequel

Molti fan si sono chiesti se verrà realizzato Frozen 3 e Josh Gad ha ora risposto alle loro domande in occasione di una recene intervista in cui ha parlato della possibilità che venga realizzato un secondo sequel.

L'attore dà voce a Olaf e ha rivelato che attualmente non è in fase di sviluppo il potenziale progetto.

Josh Gad, intervistato da PopCulture, ha dichiarato parlando della possibilità che Frozen II - Il segreto di Arendelle non sia l'ultimo capitolo della storia con protagonista Anna ed Elsa: "Non so, voglio dire, la situazione è la seguente. Frozen 2 non era Frozen 2 fino a quando non c'è stato un motivo per cui dovesse esistere. E in modo simile non so se e quando ci sarà un Frozen 3".

La star Disney ha proseguito: "Posso dirvi questo: se ci fosse un'opportunità di prendere questi personaggi e offrire ancora un senso di speranza e ispirazione verrebbe realizzato. Ed è per questo motivo che io e la Disney abbiano unito le forze nelle ultime settimane per realizzare A casa con Olaf".

Josh ha sottolineato: "La saga di Frozen continua, anche se non in versione terzo film. Ma vedrete! Ci sarà sempre una storia che vale la pena raccontare. Sono certo che Jennifer Lee e l'incredibile team di Disney Animation un giorno la racconteranno".

Gad ha inoltre spiegato perché non pensa sia una buona idea realizzare uno spinoff dedicato al suo pupazzo di neve: "Penso che Olaf sia realmente una parte della struttura delle storie che includono Anna, Elsa, Kristoff, e tutti gli altri personaggi. E, secondo me, separarlo da quel gruppo non sembra necessariamente giusto e nemmeno qualcosa che si è guadagnato. Detto questo, l'unica cosa che ho detto pubblicamente è che realizzerei alcune storie che permettano a Olaf di riassumere altri film come ha fatto in Frozen II, vorrei farlo".