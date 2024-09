Frozen 3 e 4: Jennifer Lee sarà regista dei due sequel

Sarà Jennifer Lee la regista di Frozen 3 e 4 e, per farlo, ha rinunciato al suo ruolo di responsabile creativa di Disney Animation, passando l'incarico a Jared Bush, co-sceneggiatore e co-regista di Encanto e Zootropolis.

Il primo dei due sequel arriverà nei cinema americani il 24 novembre 2027.

Gli annunci della Disney

Jennifer Lee si occuperà della sceneggiatura e della regia di Frozen III, oltre a essere co-autrice del quarto capitolo della storia di Elsa, Anna e dei loro amici insieme a Marc Smith.

Jared Bush, invece, è attualmente co-sceneggiatore di Oceania 2 e di Zootropolis 2, in arrivo rispettivamente il 27 novembre e il 26 novembre 2025.

Il filmmaker collaborerà con Alan Bergman di Disney Entertainment, mentre il produttore Clark Spencer (Encanto) manterrà il suo ruolo di presidente di Walt Disney Animation Studios.

Frozen tornerà con due film

Bergman ha lodato il lavoro compiuto nell'ultimo decennio da Bush tra le fila dello studio e ha aggiunto: "Voglio inoltre ringraziare Jennifer Lee per la sua leadership piena di passione nel corso degli ultimi anni: ha lasciato un segno indelebile in Disney Animation e nel settore. So che ha ancora molte storie da raccontare e non c'è davvero nessuno di più adatto nel supervisionare la continuazione dell'amata storia di Frozen".

Bush ha ringraziato Bob Iger e Alan Bergman per la fiducia avuta in lei, ringraziando Jennifer per la guida e il sostegno dati nel corso degli anni, prima di aggiungere: "Disney Animation, nell'ultimo secolo, è stata la casa di alcune delle storie e dei personaggi più grandiosi di sempre e sono così entusiasta nel lavorare con tutti i nostri filmmaker, gli artisti e il team di Disney Animation mentre diamo forma al futuro di questo leggendario studio insieme".

Lee ha invece voluto ringraziare per il sostegno dato alla sua scelta di occuparsi della regia e della sceneggiatura a tempo pieno, sottolineando che ha sempre creduto nel talento di Jared e non vede l'ora di scoprire i nuovi progetti di cui si occuperà.