Frozen 2: la reazione di Josh Gad all'uomo arrestato per atti sessuali in pubblico con un pupazzo di Olaf

Frozen 2 è al centro di una notizia commentata anche da Josh Gad via Twitter: un uomo ha compiuto in pubblico degli atti sessuali usando un pupazzo di Olaf.

Frozen 2 arriverà prossimamente nei cinema e l'arrivo del merchandise sugli scaffali di innumerevoli negozi ha dato vita a un uso improprio di un pupazzo di Olaf che ha suscitato la reazione online di Josh Gad.

In Florida, un uomo di circa venti anni, è infatti stato arrestato per aver compiuto degli atti sessuali in pubblico utilizzando un peluche di Olaf all'interno di un negozio della catena Target. Josh Gad, doppiatore del simpatico pupazzo di neve in Frozen - Il regno di ghiaccio ha quindi commentato citando il suo personaggio: "Qualche volta... non mi piacciono i caldi abbracci".

Sometimes...I do not like warm hugs https://t.co/hwcOHm3eae — Josh Gad (@joshgad) October 24, 2019

Il colpevole dell'assurdo crimine sembra abbia utilizzato, dopo Olaf, anche il pupazzo di un unicorno per sfogare i propri "istinti sessuali" prima che arrivassero gli agenti della polizia e venisse arrestato. Non è la prima volta che l'uomo viene arrestato per un comportamento simile e la situazione ha suscitato non poca perplessità online, oltre a molto ribrezzo all'idea che qualche bambino avrebbe potuto assistere a quanto stava accadendo nell'area del negozio dedicata ai giocattoli.

Il colpevole ha inoltre dovuto pagare 200 dollari per i danni causati e i due pupazzi, ovviamente, sono stati ritirati dal commercio e distrutti dai responsabili del negozio.

Frozen II - Il segreto di Arendelle arriverà nei cinema il 27 novembre e nella versione italiana del film Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis torneranno a prestare le proprie voci rispettivamente a Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.