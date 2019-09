Frozen 2: un nuovo trailer italiano per l'atteso sequel firmato Disney

Il nuovo trailer italiano di Frozen 2 è finalmente arrivato, a circa due mesi dal rilascio nei cinema del nostro Paese, previsto per il prossimo 27 novembre.

Il nuovo trailer ita lascia intendere fin dal principio cosa spingerà la protagonista Elsa a intraprendere un pericoloso viaggio oltre Arendelle: il tentativo di ricongiungersi a un dolce ricordo dell'infanzia, alle origini della sua famiglia, e a quella foresta incantata nell'estremo Nord.

Ma Elsa non sarà sola in questo suo peregrinare: dopo l'incredibile e un po' inatteso successo di Frozen, tra il 2013 e il 2014, torneranno anche in Frozen II - Il segreto di Arendelle gli amati Anna, Kristoff, Olaf e Sven, disposti a proteggere Elsa ovunque e a qualunque costo.

In Frozen II - Il segreto di Arendelle il gruppo di amici viaggerà verso l'ignoto oltre Arendelle per scoprire una verità celata da anni sul passato di Elsa. Le risposte che cerca, però, metteranno in pericolo il suo regno e, se in passato Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo grandi per essere accettati dal mondo, ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo.

Il sequel diretto da Jennifer Lee e Chris Buck arriverà nei cinema alla fine di novembre e avrà una colonna sonora firmata da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, vincitori dell'Oscar per la Miglior canzone originale ("Let It Go"/"All'Alba Sorgerò") del primo capitolo Frozen - Il regno di ghiaccio. Nella versione italiana del film Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis torneranno a prestare le proprie voci rispettivamente a Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.