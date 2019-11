Frozen 2, Kristen Bell nel panico dopo aver rivelato la trama ai figli!

La doppiatrice di Frozen 2 -il segreto di Arendelle, Kristen Bell, ha rivelato in anticipo la trama del film ai suoi figli, andando in panico subito dopo aver realizzato cosa aveva fatto.

Kristen Bell, doppiatrice di Anna in Frozen 2, ha rivelato in anticipo la trama del film tanto atteso alle figlie, andando subito nel panico dopo aver realizzato quello che aveva combinato, soprattutto per aver violato il suo contratto.

L'attrice è stata ospite di Jimmy Kimmel, insieme ai suoi colleghi Idina Menzel, Josh Gad e Jonatahn Groff, occasione in cui ha rivelato questo piccolo segreto, affermando di aver svelato tutta la trama del film alle sue bambine ben tre anni fa: "Ho raccontato tutto ai miei figli. Vuoi sempre fare bella figura con i tuoi figli e così gli dici sempre tutto. Così quando abbiamo letto il primo script, tre anni fa, sono andata a casa e ho detto 'Ok, ecco come va a finire.' E gli ho raccontato tutto e gli ho detto di mantenere il segreto. Poi mi è venuto in mente che i bambini sono dei pessimi custodi di segreti e che avevo violato il mio contratto" Noi il film l'abbiamo visto in anteprima e ne parliamo nella nostra recensione di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, ma al contrario di Kristen non spoileriamo, tranquilli!

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Anna e Olaf

Kristen Bell era così entusiasta di leggere la sceneggiatura di Frozen II - il segreto di Arendelle, che non poteva fare a meno di tornare a casa e far conoscere tutto ciò che sarebbe successo alle sue due giovani figlie. Essendoci però un accordo scritto con la Walt Disney Studios, Kristen Bell è giustamente andata nel panico, per paura che le figlie potessero spifferare qualcosa a scuola!

Ovviamente, dopo aver sbagliato Kristen Bell si è raccomandata con le sue bambine di mantenere il segreto, che fortunatamente sono riuscite a mantenere. Per fortuna!

Frozen 2 è in uscita sale italiane il 27 novembre.